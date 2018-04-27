пятница, 27 апреля 2018 г.

У яскравих кольорах

Власникам «Арзу» Валентині й Анатолію Кириченкам із Великого Щимеля зайвий раз нагадувати про наведення порядку біля свого кафе та й, власне, у його середині, ніколи не було потрібно. Вони завше в курсі, що де не так лежить і стоїть, чого не вистачає в меню,  і, як, зрештою, доводити клієнтам, що пообідати і випити каву варто саме у них.



Об’їжджаючи територію громади, аби побачити приклади великого прибирання, узріли Анатолія Андрійовича із щіткою і фарбою у руках. Саме поновлював огорожу, надаючи  їй яскравих кольорів.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Автор: на
Ярлыки: ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)