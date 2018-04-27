У яскравих кольорах

Власникам «Арзу» Валентині й Анатолію Кириченкам із Великого Щимеля зайвий раз нагадувати про наведення порядку біля свого кафе та й, власне, у його середині, ніколи не було потрібно. Вони завше в курсі, що де не так лежить і стоїть, чого не вистачає в меню, і, як, зрештою, доводити клієнтам, що пообідати і випити каву варто саме у них.
Об’їжджаючи територію громади, аби побачити приклади великого прибирання, узріли Анатолія Андрійовича із щіткою і фарбою у руках. Саме поновлював огорожу, надаючи їй яскравих кольорів.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Об’їжджаючи територію громади, аби побачити приклади великого прибирання, узріли Анатолія Андрійовича із щіткою і фарбою у руках. Саме поновлював огорожу, надаючи їй яскравих кольорів.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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