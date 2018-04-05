Подарунок знайшов покупця

Вже стало доброю традицією проводити акції до Великодня у салоні «Меблі для всіх».
І цього року відбувся розіграш чеку серед активних покупців меблів, які здійснювали покупки протягом місяця до свята. Щасливими володарями його стали Валентина Іванівна та Василь Михайлович Рослий зі Старих Борович. Напередодні світлого християнського свята їх привітала і вручила великодній кошик з паскою продавець-консультант салону Інна Батюк.
І цього року відбувся розіграш чеку серед активних покупців меблів, які здійснювали покупки протягом місяця до свята. Щасливими володарями його стали Валентина Іванівна та Василь Михайлович Рослий зі Старих Борович. Напередодні світлого християнського свята їх привітала і вручила великодній кошик з паскою продавець-консультант салону Інна Батюк.
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