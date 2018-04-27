Дорога на автомосту вирівнюється

Чого гріха таїти, була вона уся у вибоїнах, що за зиму стали ще більшими й зримими. Потрапивши в такі – без коліс можна лишитися чи ще якісь запчастини втратити.
Наразі картина інша. Принаймні, 24 квітня на автомобільній ділянці траси працювали люди й трактори. Представились нам, що є будівельною компанією Г.В. Мкртчяна. Народ їхньою роботою поки що задоволений.
Наразі картина інша. Принаймні, 24 квітня на автомобільній ділянці траси працювали люди й трактори. Представились нам, що є будівельною компанією Г.В. Мкртчяна. Народ їхньою роботою поки що задоволений.
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