пятница, 27 апреля 2018 г.

Дорога на автомосту вирівнюється

Чого гріха таїти, була вона уся у вибоїнах, що за зиму стали ще більшими й зримими.  Потрапивши в такі – без коліс можна лишитися чи ще якісь запчастини втратити.



Наразі картина інша. Принаймні,  24 квітня на автомобільній  ділянці траси працювали люди й трактори. Представились нам,  що є будівельною компанією Г.В. Мкртчяна. Народ їхньою роботою поки що задоволений. 

Автор: на
Ярлыки: ,

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