Дев’ять кізок шукають нових господарів

Про це ми дізналися від жительки Великого Щимеля М.Г. Капустіної, котра сама й наполягла і на приїзді журналістів, і на розповіді в газеті про ситуацію, що склалася у господарстві з козами.
А тих кіз, здалося, ціла купа – чорних, сірих, білих, із гострими рогами й без них. Великі і маленькі, вони бігали навколо своєї хазяєчки, штовхаючи її у боки, вихоплюючи із рук кусені хлібця й зазираючи у вічі, аби пригощала ще.
Людмила Георгіївна чисто втомилася з ними і вже ладна чи не всіх попродавати.
Мо’ хворим людям козяче молоко й сир сил додадуть, а мо’ хто діток маленьких захоче вітамінами підгодувати, а мо’ не проти будуть завести подібну живність інші.
Словом, у гарні людські руки великощимельська господиня хоч сьогодні ладна своїх кізочок і козликів віддати, точніше кажучи, за помірну ціну продати. Бо таку кількість хазяйства їй не сила доглядати. Живе сама. Донька далеко, а в селі лише сестра, у якої своїх клопотів хоч відбавляй!
А козам і сіно потрібне, і зерно, і бурячки вони з морквою полюбляють, картоплю варену. І повідв’язуватися із прив’язі можуть, чужим городам шкоди завдаючи. Хіба не забагато роботи для одних рук, тим паче, що, окрім кіз, у обійсті Людмили Георгіївни є й інша живність.
А тих кіз, здалося, ціла купа – чорних, сірих, білих, із гострими рогами й без них. Великі і маленькі, вони бігали навколо своєї хазяєчки, штовхаючи її у боки, вихоплюючи із рук кусені хлібця й зазираючи у вічі, аби пригощала ще.
Людмила Георгіївна чисто втомилася з ними і вже ладна чи не всіх попродавати.
Мо’ хворим людям козяче молоко й сир сил додадуть, а мо’ хто діток маленьких захоче вітамінами підгодувати, а мо’ не проти будуть завести подібну живність інші.
Словом, у гарні людські руки великощимельська господиня хоч сьогодні ладна своїх кізочок і козликів віддати, точніше кажучи, за помірну ціну продати. Бо таку кількість хазяйства їй не сила доглядати. Живе сама. Донька далеко, а в селі лише сестра, у якої своїх клопотів хоч відбавляй!
А козам і сіно потрібне, і зерно, і бурячки вони з морквою полюбляють, картоплю варену. І повідв’язуватися із прив’язі можуть, чужим городам шкоди завдаючи. Хіба не забагато роботи для одних рук, тим паче, що, окрім кіз, у обійсті Людмили Георгіївни є й інша живність.
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