Сесія міської ради

23 квітня на пленарному засіданні 20 сесії міської ради депутати розглянули понад 30 питань.
У роботі ії взяли участь директор департаменту фінансів Чернігівської ОДА Валерій Дудко,
заступник міського голови Сергій Силенок, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова райради Ніна Кухаренко. Депутати підтримали Програму підтримки дітей з неблагополучних сімей, які опинилися в закладах охорони здоров’я Сновської міської ради в умовах стаціонару, на 2018-2020 роки. Присутні заслухали звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року та зміни до рішення Сновської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», з якими ознайомила начальник фінансового відділу міської ради Ліна Савченко. Депутати виявили зацікавленість щодо розподілу додаткової дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів охорони здоров’я. Змістовні роз’яснення з даного питання надав Валерій Дудко та пообіцяв, що до липня п.р. буде перерозподіл коштів і Сновська громада обов’язково отримає належне.
Надалі депутати розглянули низку комунальних та земельних питань.
Відділ організаційно-кадрової та
інформаційної роботи міськради
У роботі ії взяли участь директор департаменту фінансів Чернігівської ОДА Валерій Дудко,
заступник міського голови Сергій Силенок, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова райради Ніна Кухаренко. Депутати підтримали Програму підтримки дітей з неблагополучних сімей, які опинилися в закладах охорони здоров’я Сновської міської ради в умовах стаціонару, на 2018-2020 роки. Присутні заслухали звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року та зміни до рішення Сновської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», з якими ознайомила начальник фінансового відділу міської ради Ліна Савченко. Депутати виявили зацікавленість щодо розподілу додаткової дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів охорони здоров’я. Змістовні роз’яснення з даного питання надав Валерій Дудко та пообіцяв, що до липня п.р. буде перерозподіл коштів і Сновська громада обов’язково отримає належне.
Надалі депутати розглянули низку комунальних та земельних питань.
Відділ організаційно-кадрової та
інформаційної роботи міськради
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