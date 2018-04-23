Допоможімо людині!

Тяжкий діагноз нещодавно був поставлений жителю Гвоздиківки Швецю Володимиру Миколайовичу.
Чоловіку необхідна складна операція в інституті серця МОЗ України по заміні аортального клапана. Сім’я трохи зібрала коштів, але потрібної суми замало. Тому ми – рідні, дружина, діти, звертаємося до усіх небайдужих земляків з проханням підставити плече і допомогти зібрати необхідні тисячі гривень.
Реквізити відкритого рахунку у Ощадбанку України: 26256000168997, МФО 353553, ІНН 2270315875. Отримувач: Швець Володимир Миколайович.
Словом, тепер все за вами, добрі люди. Заздалегідь вдячні усім, хто нас підтримає. Молитимемо Бога за ваше здоров’я.
Із подякою від імені родини В.М. Швеця – донька Галина.
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