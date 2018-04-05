Крадіжки вкотре дошкуляли

27 березня надійшла заява про те, що невідома особа здійснила крадіжку металобрухту з території ПРАТ «Щорське хлібоприймальне підприємство».
28 березня надійшло повідомлення, що у заявника викрали 4 курки.
29 березня до чергової частини Сновського ВП звернулась із заявою гр. А., що їй завдали тілесні ушкодження (у вигляді ЗЧМТ).
31 березня надійшла заява про те, що заявник виявив крадіжку двох акустичних колонок «Свен-МС205» з вітрини магазину «Орбіта», що у Сновську (вул. Незалежності,1).
28 березня надійшло повідомлення, що у заявника викрали 4 курки.
29 березня до чергової частини Сновського ВП звернулась із заявою гр. А., що їй завдали тілесні ушкодження (у вигляді ЗЧМТ).
31 березня надійшла заява про те, що заявник виявив крадіжку двох акустичних колонок «Свен-МС205» з вітрини магазину «Орбіта», що у Сновську (вул. Незалежності,1).
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