На сходах сіл у Гірську та Клюсах

У Гірську
28 березня у будинку культури села Гірськ відбувся сільських сход, на який завітали секретар міської ради Наталія Самойлова, заступник начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи Наталія Смоляк, головний спеціаліст із галузі тваринництва та розвитку сільських територій Ганна Бебех, помічник-консультант народного депутата України Анатолія Євлахова Вадим Сергійко, дільничний інспектор Андрій Комісаренко та заступник начальника відділу прикордонної служби Гірськ майор Ірина Чепа.
Традиційно загальні збори розпочалися зі звіту в.о. старости Світлани Піщур, яка детально окреслила ситуацію, що склалася у селі. Наразі у Гірську 197 господарств, з населенням – 431 чоловік, з яких 352 проживають у Гірську, 71 – Хрінівці та 8 – Липівці. Народилося у селі 4 діток, а померло 16 осіб.
На базі сільської ради працюють дитячий садок, школа, поштове відділення, будинок культури , бібліотека, ФАП, ПСП «Колос» та «Стиль», сільське споживче товариство, прикордонний відділок, пункт прийому молока, а також село має свій водогін та пожежну машину. Керівники всіх вищеназваних структур виступили перед односельчанами та прозвітували про свою діяльність.
Жителів Гірська хвилювало чимало питань, одним з яких є розчищення від снігу доріг взимку та їх безпосередній ремонт. Часто перевізники не можуть доставити навіть хліб у віддалені села, адже дорога (якщо і прочищена, то не якісно), в деяких місцях захаращена настільки, що навіть двом легковикам важко розминутися. Не кажучи вже про інший транспорт. Наталія Самойлова пояснила, що дороги у селі поділяються на дороги місцевого і державного значень. Міськрада може займатися ремонтом та розчищенням доріг лише місцевого значення.
Переймаються жителі села і впорядкуванням сміттєзвалища та кладовища, і роботою поштового відділення, і ремонтом будинку культури. Проте найбільше дискусій викликала освіта у Гірську. Наразі у школі навчається 30 учнів, а в дошкільному закладі – 14. Не задовольняє батьків температурний режим у деяких класах, де температура повітря взимку була лише 10 градусів. Не задоволені батьки й підвозом учнів: автобус то запізнюється та ламається, а учні, чекаючи довго на морозі, часто хворіють. Люди переймаються тим, що в найближчий час школу можуть закрити і пропонують створити НВК, проте й тут виникли суперечки з приводу доцільності його створення. Всі розуміють, що з кожним роком кількість дітей у школах зменшується, і закриття даного закладу неминуче.
Дещо заспокоїла людей головний спеціаліст із галузі тваринництва Ганна Бебех, запевнивши, що молоко у селян і надалі збиратимуть. При цьому роз’яснила, чому ціна на нього така низька. Виявилося, що у людей його закуповують другим ґатунком, натомість у ПСП – першим. Ціна на другий ґатунок суттєво нижча, а вцілому сам закупівельник встановлює ціну, якість молока при цьому на неї не впливає.
У 2018 році в планах міської ради освітлення вулиці Миру, поточний ремонт будинку культури та встановлення дитячого майданчика.
Гірськ – одне з небагатьох сіл, де все ще діє самооподаткування. Своїми коштами село закупило інвентар для пожежної безпеки, відремонтувало зупинку. Одразу помітно: люди стараються робити своє село кращим, всіма силами підтримуючи тут порядок та чистоту.
У Клюсах
Жителів цього маленького села турбувала подальша доля поштового зв’язку, зокрема питання про так зване пересувне відділення. На устах була і медична реформа, і закриття у Сновську автобусної станції, і жахливі дороги.
Наталія Самойлова надала вичерпну інформацію щодо поставлених питань. А наприкінці сходу подарувала обом селам ручні газонокосарки.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
28 березня у будинку культури села Гірськ відбувся сільських сход, на який завітали секретар міської ради Наталія Самойлова, заступник начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи Наталія Смоляк, головний спеціаліст із галузі тваринництва та розвитку сільських територій Ганна Бебех, помічник-консультант народного депутата України Анатолія Євлахова Вадим Сергійко, дільничний інспектор Андрій Комісаренко та заступник начальника відділу прикордонної служби Гірськ майор Ірина Чепа.
Традиційно загальні збори розпочалися зі звіту в.о. старости Світлани Піщур, яка детально окреслила ситуацію, що склалася у селі. Наразі у Гірську 197 господарств, з населенням – 431 чоловік, з яких 352 проживають у Гірську, 71 – Хрінівці та 8 – Липівці. Народилося у селі 4 діток, а померло 16 осіб.
На базі сільської ради працюють дитячий садок, школа, поштове відділення, будинок культури , бібліотека, ФАП, ПСП «Колос» та «Стиль», сільське споживче товариство, прикордонний відділок, пункт прийому молока, а також село має свій водогін та пожежну машину. Керівники всіх вищеназваних структур виступили перед односельчанами та прозвітували про свою діяльність.
Жителів Гірська хвилювало чимало питань, одним з яких є розчищення від снігу доріг взимку та їх безпосередній ремонт. Часто перевізники не можуть доставити навіть хліб у віддалені села, адже дорога (якщо і прочищена, то не якісно), в деяких місцях захаращена настільки, що навіть двом легковикам важко розминутися. Не кажучи вже про інший транспорт. Наталія Самойлова пояснила, що дороги у селі поділяються на дороги місцевого і державного значень. Міськрада може займатися ремонтом та розчищенням доріг лише місцевого значення.
Переймаються жителі села і впорядкуванням сміттєзвалища та кладовища, і роботою поштового відділення, і ремонтом будинку культури. Проте найбільше дискусій викликала освіта у Гірську. Наразі у школі навчається 30 учнів, а в дошкільному закладі – 14. Не задовольняє батьків температурний режим у деяких класах, де температура повітря взимку була лише 10 градусів. Не задоволені батьки й підвозом учнів: автобус то запізнюється та ламається, а учні, чекаючи довго на морозі, часто хворіють. Люди переймаються тим, що в найближчий час школу можуть закрити і пропонують створити НВК, проте й тут виникли суперечки з приводу доцільності його створення. Всі розуміють, що з кожним роком кількість дітей у школах зменшується, і закриття даного закладу неминуче.
Дещо заспокоїла людей головний спеціаліст із галузі тваринництва Ганна Бебех, запевнивши, що молоко у селян і надалі збиратимуть. При цьому роз’яснила, чому ціна на нього така низька. Виявилося, що у людей його закуповують другим ґатунком, натомість у ПСП – першим. Ціна на другий ґатунок суттєво нижча, а вцілому сам закупівельник встановлює ціну, якість молока при цьому на неї не впливає.
У 2018 році в планах міської ради освітлення вулиці Миру, поточний ремонт будинку культури та встановлення дитячого майданчика.
Гірськ – одне з небагатьох сіл, де все ще діє самооподаткування. Своїми коштами село закупило інвентар для пожежної безпеки, відремонтувало зупинку. Одразу помітно: люди стараються робити своє село кращим, всіма силами підтримуючи тут порядок та чистоту.
У Клюсах
Жителів цього маленького села турбувала подальша доля поштового зв’язку, зокрема питання про так зване пересувне відділення. На устах була і медична реформа, і закриття у Сновську автобусної станції, і жахливі дороги.
Наталія Самойлова надала вичерпну інформацію щодо поставлених питань. А наприкінці сходу подарувала обом селам ручні газонокосарки.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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