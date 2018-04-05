Тріумф «Світлячка»

Минулої суботи зразковий вокальний колектив ансамбль «Світлячок» (керівник Ольга Сенченко) взяв участь у Всеукраїнському конкурсі ім.Наталії Розумовської «Мелодії Полісся» в м.Козелець.
У різних вікових категоріях та номінаціях змагалися солісти, читці, колективи. Конкурсна програма тривала достатньо довго через велику кількість учасників та фінального слова від членів журі сновський колектив таки дочекався. І не даремно! Після оголошення результатів втому у дітей як рукою зняло.
У номінації «Художнє слово» І премію отримала Мирослава Кушніренко. Солісти Анна Надточій, Вікторія Юрченко та Крістіна Крот в «Естрадному вокалі» також стали лауреатами перших премій. У номінації «Народний вокал» солісти Даша Чечило та Анна Савостенко співали без супроводу і також вибороли перші місця. А колектив «Світлячок» став володарем Гран-прі. Вітаємо з достойною перемогою наших юних артистів. Попереду їх в цьому році ще чекають численні конкурси, до яких треба сумлінно готуватися, щоб знову здобути призові місця.
У різних вікових категоріях та номінаціях змагалися солісти, читці, колективи. Конкурсна програма тривала достатньо довго через велику кількість учасників та фінального слова від членів журі сновський колектив таки дочекався. І не даремно! Після оголошення результатів втому у дітей як рукою зняло.
У номінації «Художнє слово» І премію отримала Мирослава Кушніренко. Солісти Анна Надточій, Вікторія Юрченко та Крістіна Крот в «Естрадному вокалі» також стали лауреатами перших премій. У номінації «Народний вокал» солісти Даша Чечило та Анна Савостенко співали без супроводу і також вибороли перші місця. А колектив «Світлячок» став володарем Гран-прі. Вітаємо з достойною перемогою наших юних артистів. Попереду їх в цьому році ще чекають численні конкурси, до яких треба сумлінно готуватися, щоб знову здобути призові місця.
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