Як відзначатимемо травневі свята

У понеділок відбулася організаційна нарада щодо відзначення в районі 8-9 травня День пам`яті та примирення й День Перемоги над нацизмом. Відбулася вона під головуванням секретаря міськради Наталії Самойлової за участі заступника РДА Володимира Карпенка.
Добненко поінформувала присутніх, зокрема, про те, що у лісопарку буде встановлено реставроване погруддя Ніні Сагайдак. (Нагадаємо, що напередодні Нового року до поліції надійшла інформація про те, що пам’ятник підпільниці було зруйновано).
У своєму виступі голова районної ветеранської організації Людмила Кравець зазначила, що всіх учасників бойових дій ІІ-ї Світової війни відвідають вдома і вручать їм подарунки. З кожним роком їх стає все менше. Наразі в районі залишилося всього 24, в тому числі в селах – 11. Відвідають ветеранів і в стаціонарних відділеннях райлікарні та терцентру (в Нових Боровичах). Традиційна святкова хода, покладання квітів та концерт відбудуться у Сновську 9 травня, а урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення – 8 травня. (Детальний план заходів подаємо нижче).
Також на нараді зазначалося, що під час відзначення цих свят можна використовувати лише національні прапори і маки - символи на одязі. Заборонено іти в колоні з прапорами політичних партій та встановлювати в лісопарку, де проходитиме святкування, агітаційні політичні намети.
Лариса МАРТИНЕНКО
Добненко поінформувала присутніх, зокрема, про те, що у лісопарку буде встановлено реставроване погруддя Ніні Сагайдак. (Нагадаємо, що напередодні Нового року до поліції надійшла інформація про те, що пам’ятник підпільниці було зруйновано).
У своєму виступі голова районної ветеранської організації Людмила Кравець зазначила, що всіх учасників бойових дій ІІ-ї Світової війни відвідають вдома і вручать їм подарунки. З кожним роком їх стає все менше. Наразі в районі залишилося всього 24, в тому числі в селах – 11. Відвідають ветеранів і в стаціонарних відділеннях райлікарні та терцентру (в Нових Боровичах). Традиційна святкова хода, покладання квітів та концерт відбудуться у Сновську 9 травня, а урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення – 8 травня. (Детальний план заходів подаємо нижче).
Також на нараді зазначалося, що під час відзначення цих свят можна використовувати лише національні прапори і маки - символи на одязі. Заборонено іти в колоні з прапорами політичних партій та встановлювати в лісопарку, де проходитиме святкування, агітаційні політичні намети.
Лариса МАРТИНЕНКО
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