У понеділок у Сновську відбувся фестиваль родинної творчості «Родинне свято Великодня». Участь у ньому взяли майже 20 родини зі Сновська та сіл громади. Своїми піснями радували глядачів сестри, подружжя, мами з дітьми і навіть куми. Дитячі зразкові колективи «Ягідки» та «Світлячок» теж подарували присутнім кілька своїх творчих номерів. Єдина сценка у репертуарі вечора під назвою «Зустрілися дві куми» викликала шквал оплесків.
Підготували її Наталія Васько та Ірина Піскун зі Сновського разом з подругами (на фото 2), які їм підтанцьовували. Сестри Марина Савостенко та Ірина Коньок разом з доньками заспівали пісню «Смуглянка» українською мовою. Приємно було чути знайому мелодію зі словами на рідній мові. Подружжя Яни та Олександра Єрьоменків виконали дуетом англомовну пісню. Дехто на сцені виступав вперше, а дехто - приїжджає не один рік на це родинне свято. Всім учасникам фестивалю вручили дипломи за участь. Відзначили і місцевих майстринь Наталію Платонову та Ольгу Довбиш, які разом з іншими жінками-рукодільницями організували виставку своїх виробів у фойє будинку культури перед концертом. Ведучими родинного свята були донька і мама - Мирослава і Світлана Кушніренко. Концертна програма, приурочена до Великодня, вийшла світлою і щемною, була наповнена піснями про Україну, її традиції, любов до матері і одне одного. Завершила її фінальна пісня «Україна вишиванка» у виконанні Оксани Бондаревської.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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