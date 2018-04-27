В’їзд до Сновська набуде іншого вигляду

Триває реконструкція пам’ятного знаку Щорсу й Боженку, який, підпавши під дію закону про декомунізацію, нещодавно був розтрощений невідомими особами.
Стояв, не те що, як сирота, а немовби пройшов повну інквізицію (як це було у минулих століттях) – безголовий, страшний. Чого тільки з ним не робили! І поліетиленом накривали, якимось іншим ганчір’ям, котре чи то вітер зі снігом розривав, чи чиїсь руки долучалися.
І ось за роботу взялася сновська ЖЕД, очолює яку депутат міськради Ганна Кошова. Працівники цієї організації у день нашої зйомки трудилися так, що аж дух перехоплювало. І пам’ятник на очах набував більш пристойного вигляду. Однак, повний кінець ремонту ще не наступив.
Стояв, не те що, як сирота, а немовби пройшов повну інквізицію (як це було у минулих століттях) – безголовий, страшний. Чого тільки з ним не робили! І поліетиленом накривали, якимось іншим ганчір’ям, котре чи то вітер зі снігом розривав, чи чиїсь руки долучалися.
І ось за роботу взялася сновська ЖЕД, очолює яку депутат міськради Ганна Кошова. Працівники цієї організації у день нашої зйомки трудилися так, що аж дух перехоплювало. І пам’ятник на очах набував більш пристойного вигляду. Однак, повний кінець ремонту ще не наступив.
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