пятница, 27 апреля 2018 г.

В’їзд до Сновська набуде іншого вигляду

Триває реконструкція пам’ятного знаку Щорсу й Боженку, який, підпавши  під дію закону про декомунізацію, нещодавно був розтрощений невідомими особами.




 Стояв, не те що, як сирота, а немовби пройшов повну інквізицію (як це було у минулих століттях) – безголовий, страшний. Чого тільки з ним не робили!  І поліетиленом накривали, якимось іншим ганчір’ям, котре чи то вітер зі снігом розривав, чи чиїсь руки долучалися.
І ось за роботу взялася сновська ЖЕД, очолює яку депутат міськради Ганна Кошова. Працівники цієї організації у день нашої зйомки трудилися так,  що аж дух перехоплювало.  І пам’ятник на очах набував більш пристойного вигляду. Однак, повний кінець ремонту ще не наступив.

Автор: на
Ярлыки: ,

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