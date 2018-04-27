пятница, 27 апреля 2018 г.

Передплата на ІІ-е півріччя триває!

Триває передплатна кампанія на газети та журнали України. Строки її  різні: до 15 червня – на Всеукраїнські  видання, до 25 червня – на обласні та районні. Проводять передплату у всіх сільських і міському поштових відділеннях, займаються нею і листоноші. Ціна трохи змінюється, оскільки  загалом дорожчають вартість енергоносіїв, зростає мінімалка. Та у нас, газетярів, є всі підстави сподіватися, що не залишимося без вашої, друзі, підтримки, що ви вкотре нас оберете для спілкування на найголовніші теми дня. Будьмо разом, і поспішаймо на пошту!
Автор: на

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