Передплата на ІІ-е півріччя триває!

Триває передплатна кампанія на газети та журнали України. Строки її різні: до 15 червня – на Всеукраїнські видання, до 25 червня – на обласні та районні. Проводять передплату у всіх сільських і міському поштових відділеннях, займаються нею і листоноші. Ціна трохи змінюється, оскільки загалом дорожчають вартість енергоносіїв, зростає мінімалка. Та у нас, газетярів, є всі підстави сподіватися, що не залишимося без вашої, друзі, підтримки, що ви вкотре нас оберете для спілкування на найголовніші теми дня. Будьмо разом, і поспішаймо на пошту!
Комментариев нет:
Отправить комментарий