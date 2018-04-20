Пожежний – це звучить гордо

Пожежний – одна з найважливіших та небезпечних професій у світі. Лише сильні духом люди працюють у цій галузі, бо ж тут мужність, відвага та сміливість – на першому місці.
На Сновщині такими рятувальниками є 8 ДПРЧ, начальником якої є Роман Михайлович Силенко.
– У нашому колективі 25 відповідальних працівників. Дійсно, наша робота – напружена та відповідальна, адже пожежі виникають постійно, до них слід бути готовими і вдень, і вночі. З початком 2018 року на Сновщині виникло 26 пожеж (приміром, у 2017 – 90). Найчастіше вони виникають через необережне поводження з вогнем та недотримання правил пожежної безпеки. Вперше цього року горіли 2 елеватори у Камці та Сновську. Такого рівня пожежі у нашій місцевості виникають нечасто, тому їх гасіння для нас було одним з найскладніших.
У нашій частині всього 3 пожежні автомобілі, один з яких знаходиться на консервації. Щоб якомога швидше усувати небезпеку, ми намагаємося взаємодіяти з населенням, постійно підтримуємо зв’язок з кожним в.о. старости. Проте все залежить від самих людей. Закликаю всіх свідомих громадян дотримуватися правил пожежної безпеки. Особливо зараз, коли почалося випалювання сухої трави та спалювання сміття.
Хочу виокремити працівників, якими пишається вся наша частина. Це: старшина служби цивільного захисту, водій Станіслав Чумак та Володимир Аквілов, старший водій Дмитро Чертов, також Михайло Киянов, Михайло Семенок, Дмитро Кислий, Олександр Чумак, Володимир Гець, диспетчер Ольга Савіна. Хоча кожен з моїх колег - професіонал у своїй справі, здатний ризикувати своїм життям та здоров’ям заради інших.
В честь свого професійно свята прийміть найщиріші слова вдячності за самовіддану та складну працю. Сухих вам рукавів!
Тетяна ЛИТВИН
На Сновщині такими рятувальниками є 8 ДПРЧ, начальником якої є Роман Михайлович Силенко.
– У нашому колективі 25 відповідальних працівників. Дійсно, наша робота – напружена та відповідальна, адже пожежі виникають постійно, до них слід бути готовими і вдень, і вночі. З початком 2018 року на Сновщині виникло 26 пожеж (приміром, у 2017 – 90). Найчастіше вони виникають через необережне поводження з вогнем та недотримання правил пожежної безпеки. Вперше цього року горіли 2 елеватори у Камці та Сновську. Такого рівня пожежі у нашій місцевості виникають нечасто, тому їх гасіння для нас було одним з найскладніших.
У нашій частині всього 3 пожежні автомобілі, один з яких знаходиться на консервації. Щоб якомога швидше усувати небезпеку, ми намагаємося взаємодіяти з населенням, постійно підтримуємо зв’язок з кожним в.о. старости. Проте все залежить від самих людей. Закликаю всіх свідомих громадян дотримуватися правил пожежної безпеки. Особливо зараз, коли почалося випалювання сухої трави та спалювання сміття.
Хочу виокремити працівників, якими пишається вся наша частина. Це: старшина служби цивільного захисту, водій Станіслав Чумак та Володимир Аквілов, старший водій Дмитро Чертов, також Михайло Киянов, Михайло Семенок, Дмитро Кислий, Олександр Чумак, Володимир Гець, диспетчер Ольга Савіна. Хоча кожен з моїх колег - професіонал у своїй справі, здатний ризикувати своїм життям та здоров’ям заради інших.
В честь свого професійно свята прийміть найщиріші слова вдячності за самовіддану та складну працю. Сухих вам рукавів!
Тетяна ЛИТВИН
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