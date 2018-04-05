Чи отримає шкільний волейбол розвиток в подальшому?

Не останнім напрямком з виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту та Плану заходів з реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2018 рік у Сновській ОТГ є підтримка, розвиток та відкриття нових відділень з видів спорту, дляфункціонування яких вже існує певна матеріально-технічна база на території нашого району.
Одним з достатньо масових, популярних і помірно затратних серед олімпійських видів спорту є волейбол. На жаль, останнього часу, в спортивному житті громади він якось відійшов на другий план. А регулярні тренування та змагання з волейболу проводились, в основному, за участі представників старшого покоління. Проте останні змагання з волейболу серед учнів закладів загальної середньої освіти ОТГ показали, що в школах та НВК району є непогано підготовлені юнаки, яким, в принципі, до наснаги конкурувати з представниками інших навчальних закладів області в цій спортивній грі. З огляду на це і було прийняте рішення стосовно участі команди Сновської об’єднаної територіальної громади в обласному турі Чемпіонату України серед учнів «Шкільна волейбольна ліга України».
На обласний турнір з’їхались найсильніші команди юнаків з 13 учбових закладів чернігівщини, зустрічі між якими проходили за олімпійською системою.
Метою участі команди у змаганнях була, так звана, проста «дебютна обкатка» сновських волейболістів. Проте в ході першої зустрічі наші хлопці показали характер і провели чи не найдраматичнішу гру на турнірі. Були емоції, шалена підтримка вболівальників, добрі слова і похвали окремим нашим гравцям з боку представників інших команд. Але… трохи не вистачило досвіду участі в змаганнях. І коли через технічну помилку ми програли третю, останню частину гри – суперники в першу мить розгубились і не повірили, що вони перемогли сновчан! Але головне, що в команді проявився характер, коли програючи суперникам 5:12 наші хлопці змогли переломити хід гри і дістатися рахунку 14:14! А потім – просто прикра невдача і наша команда програла своїм візаві лише одне очко.
Підсумовуючи результати участі сновських спортсменів в турнірі «Шкільна волейбольна ліга України», можна з впевненістю зазначити, що мети все ж таки ми досягли. Хлопці отримали неабиякий спортивний досвід, стали впевненішими в своїх силах та вміннях, виникло розуміння щодо необхідності проведення поглиблених та постійних тренувань. Наші волейболісти, не дивлячись на дві поразки (другу від команди Любеча, яка стала переможницею турніру), побачили і відчули, що вони не загубились на загальному фоні, а виглядали на рівні своїх ровесників.
Пройшов день і в п’ятницю, 30 березня, наша волейбольна команда знову брала участь у змаганнях, що проходили вже в Сновській ДЮСШ. І жеребкування нашими суперниками в першому поєдинку визначило команду, що представлятиме Чернігівську область на Всеукраїнських учнівських змаганнях - волейболістів з Любеча. Як і в Чернігові, з заздрістю дивились учасники змагань на розминку любечан, точніше на їхню спортивну екіпіровку та справжні волейбольні м’ячі…
І ось - сенсація! Наші волейболісти в першій партії взяли верх над чемпіонами області! А другу і третю партії, хоч і програли, але програли дуже достойно, з невеликим відривом у рахунку, показавши злагоджену, впевнену гру команди. Коментуючи цю гру, директор Сновської ДЮСШ Євген Мудрицький зазначив: «У спортсменів недарма кажуть, що одні серйозні змагання заміняють місяці і роки тренувань. В даному випадку наші волейболісти, як кажуть, підросли на цілу голову після участі в обласному турнірі. Зросла техніка виконання прийому м’яча, постановки блоків, урізноманітнились варіанти проведення атак. Безумовно, з цією командою перспективних юнаків потрібно серйозно працювати в подальшому, зміцнювати матеріальну базу команди та вивозити хлопців для участі у різних змаганнях. Якщо все буде так - думаю у шкільного волейболу нашої ОТГ безумовно є майбутнє».
Отже маємо потенційних чемпіонів з волейболу. Чи стануть вони справжніми чемпіонами в майбутньому – покаже час і подальша підтримка.
Підготовку команди до змагань проводили вчителі Іван Здрелько, Сергій Колотуша та в.о. Новоборовицького старости Анатолій Сірий.
Сектор сім’ї, молоді та спорту управління освіти міської ради.
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