У Сновську цвітуть абрикоси, а в Києві – магнолії

Хто не звертав уваги на цю красу – обов’язково зверніть! Подивіться уважніше на біло-рожеві пелюсточки дерев: у них немає ні краплі лукавства, навмисності або кокетства. Цвіт просто органічно поєднується із ритмами наших сердець, музикою буднів, роблячи їх чистішими, красивішими.
Приклади замилувань помітив і об’єктив редакційного фотоапарата. На знімках – знайомі сновчани, котрі пройти повз цю весняну казку просто не змогли. Це Андрій Миргородський та Алла Єрмоленко.
Приклади замилувань помітив і об’єктив редакційного фотоапарата. На знімках – знайомі сновчани, котрі пройти повз цю весняну казку просто не змогли. Це Андрій Миргородський та Алла Єрмоленко.
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