пятница, 27 апреля 2018 г.

У Сновську цвітуть абрикоси, а в Києві – магнолії

Хто не звертав уваги на цю красу – обов’язково зверніть! Подивіться уважніше на біло-рожеві пелюсточки дерев:  у них  немає ні краплі  лукавства, навмисності або кокетства. Цвіт просто органічно поєднується із ритмами наших сердець, музикою буднів, роблячи їх чистішими, красивішими.



Приклади замилувань помітив і об’єктив редакційного фотоапарата. На  знімках – знайомі сновчани, котрі пройти повз цю весняну казку просто не змогли. Це Андрій Миргородський та Алла Єрмоленко.
Автор: на
Ярлыки:

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