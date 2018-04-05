Вбивство розкрито. Підозрюваний під вартою

Щорським відділом Менської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом умисного вбивства.
Четвертого лютого між власницею домогосподарства у с.Стара Рудня Сновського району та її знайомим на ґрунті вживання алкоголю та раптово виниклих особистих неприязних відносин сталася сварка, під час якої гість наніс близько трьох ударів кухонним ножем у грудну клітку потерпілої.
Потерпілу у притомному стані було госпіталізовано до Сновської ЦРЛ. Внаслідок масивної крововтрати та проникаючих ушкоджень грудної порожнини остання, перебуваючи у реанімаційному відділенні лікарні, померла.
На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції в Чернігівській обл. та Сновського відділення поліції, працівники Щорського відділу Менської місцевої прокуратури.
Завдяки скоординованій та злагодженій роботі зазначених правоохоронців встановлено чоловіка, причетного до вбивства. Ним виявився 46-річний громадянин України, мешканець Старої Рудні. За кілька годин він вже давав правдиві покази, розповідаючи про обставини скоєння злочину.
Його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство, санкція якої передбачає позбавлення винного волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Четвертого лютого між власницею домогосподарства у с.Стара Рудня Сновського району та її знайомим на ґрунті вживання алкоголю та раптово виниклих особистих неприязних відносин сталася сварка, під час якої гість наніс близько трьох ударів кухонним ножем у грудну клітку потерпілої.
Потерпілу у притомному стані було госпіталізовано до Сновської ЦРЛ. Внаслідок масивної крововтрати та проникаючих ушкоджень грудної порожнини остання, перебуваючи у реанімаційному відділенні лікарні, померла.
На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції в Чернігівській обл. та Сновського відділення поліції, працівники Щорського відділу Менської місцевої прокуратури.
Завдяки скоординованій та злагодженій роботі зазначених правоохоронців встановлено чоловіка, причетного до вбивства. Ним виявився 46-річний громадянин України, мешканець Старої Рудні. За кілька годин він вже давав правдиві покази, розповідаючи про обставини скоєння злочину.
Його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство, санкція якої передбачає позбавлення винного волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Комментариев нет:
Отправить комментарий