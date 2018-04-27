Без тракторця хазяїном бути не просто!

У яке село сьогодні не заїдеш, не зайдеш – на всі боки побачиш людей на городах. Хто з граблями, вилами, хто з тачками, із кіньми. На підводах – гній, іноді – картопля, повідкопувана із ямок, в які її на зиму ховали. Дехто з хазяїв боявся, що бульба їхня вологи набереться, набубнявіє – і не проросте, але у всіх, з ким про це вели мову, такого лиха не сталося.
У Низківці поблизу одного із впорядкованих дворів впав до очей невеличкий тракторець. І трактористи – меткі, динамічні. Все метушилися: то у двір, то до трактора, то із якимись запчастинами в руках, залізяччям.
Як з`ясувалося, майстрами «на всі руки» виявилися Олександр Романюк й Василь Кравченко. Один із них трудиться у лісгоспі, інший - у «Щорсагроімпульсі». За допомогою «залізного друга» чоловіки збираються не один город виорати й засадити. У тому, що їм це вдасться – сумнівів не лишилося.
У Низківці поблизу одного із впорядкованих дворів впав до очей невеличкий тракторець. І трактористи – меткі, динамічні. Все метушилися: то у двір, то до трактора, то із якимись запчастинами в руках, залізяччям.
Як з`ясувалося, майстрами «на всі руки» виявилися Олександр Романюк й Василь Кравченко. Один із них трудиться у лісгоспі, інший - у «Щорсагроімпульсі». За допомогою «залізного друга» чоловіки збираються не один город виорати й засадити. У тому, що їм це вдасться – сумнівів не лишилося.
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