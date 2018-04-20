Горіла трава та будинки

13 квітня о 3-ій год. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в м.Сновськ по вул.Партизанській. Власник – 1985 р.н., тимчасово непрацюючий.
Ймовірна причина – коротке замикання в електромережі. Вогнем знищено господарчу будівлю, пошкоджено прокрівлю по всій площі сусіднього житлового будинку. На гасіння залучалися сновські еменесники. Завдяки їхнім оперативним й тактично грамотним діям не допущено поширення полум’я на інші житлові та господарчі будівлі.
14 квітня у о 11 год. 33 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави у м.Сновськ по вул. Сновській, а о 14 год. 13 хв. - у м.Сновськ по вул. Чернігівській. Вогнем знищено суху траву на площах 0,1 га.
Також 14 квітня о 14 год. 49 хв. сталася пожежа в с.Заріччя по пров. Пісочному. Власник - 1960 р.н., пенсіонер. Вогнем знищено нежитловий будинок та господарчу будівлю.
І далі ще низка загорянь, які сталися 14 квітня.
О 15 год. 27 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Тур`я по вул. Перемоги. Власник - 1932 р.н., пенсіонер. Вогнем знищено господарчу будівлю, пошкоджено покрівлю та стіни по всій площі господарчої будівлі.
О 15 год. 54 хв. надійшло повідомлення про займанняу сухої трави поблизу с.Сновське, а о 23 год. 39 хв. - у с.Гвоздиківка. Вогнем знищено суху траву, відповідно, на площах 0,3 та 0,5 га.
Наступного дня, 15 квітня, о 20 год. 40 хв. палав нежитловий будинок у Старих Боровичах по вул. Шевченка. Власник - 1941 р.н. Врятувати будівлю не вдалося.
16 квітня о 13 год. 15 хв. надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу м.Сновськ, внаслідок якої знищено суху траву на площі 0,3 га. На гасіння залучалися сновські пожежні.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Ймовірна причина – коротке замикання в електромережі. Вогнем знищено господарчу будівлю, пошкоджено прокрівлю по всій площі сусіднього житлового будинку. На гасіння залучалися сновські еменесники. Завдяки їхнім оперативним й тактично грамотним діям не допущено поширення полум’я на інші житлові та господарчі будівлі.
14 квітня у о 11 год. 33 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави у м.Сновськ по вул. Сновській, а о 14 год. 13 хв. - у м.Сновськ по вул. Чернігівській. Вогнем знищено суху траву на площах 0,1 га.
Також 14 квітня о 14 год. 49 хв. сталася пожежа в с.Заріччя по пров. Пісочному. Власник - 1960 р.н., пенсіонер. Вогнем знищено нежитловий будинок та господарчу будівлю.
І далі ще низка загорянь, які сталися 14 квітня.
О 15 год. 27 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Тур`я по вул. Перемоги. Власник - 1932 р.н., пенсіонер. Вогнем знищено господарчу будівлю, пошкоджено покрівлю та стіни по всій площі господарчої будівлі.
О 15 год. 54 хв. надійшло повідомлення про займанняу сухої трави поблизу с.Сновське, а о 23 год. 39 хв. - у с.Гвоздиківка. Вогнем знищено суху траву, відповідно, на площах 0,3 та 0,5 га.
Наступного дня, 15 квітня, о 20 год. 40 хв. палав нежитловий будинок у Старих Боровичах по вул. Шевченка. Власник - 1941 р.н. Врятувати будівлю не вдалося.
16 квітня о 13 год. 15 хв. надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу м.Сновськ, внаслідок якої знищено суху траву на площі 0,3 га. На гасіння залучалися сновські пожежні.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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