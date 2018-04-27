12 квітня у Чернігові відбувся відкритий командний чемпіонат області з легкоатлетичного кросу серед збірних команд міст, ОТГ та районів Чернігівщини.
Загалом у змаганнях взяли участь 11 команд. Збірну команду Сновської ОТГ представляли 15 спортсменів. Юні легкоатлети змагалися на дистанціях 1 км, 2 км, 3 км та 5 км.
Збірна Сновської ОТГ посіла 6 місце. Серед наших спортсменів найкращий результат показав Валерій Грищенко, який здобув ІІ місце в бігу на 3000 м, Лілія Моцар на дистанції 1000 м та Дар’я Семко в бігу на 2000 м посіли шості позиції. Сергій Полуда (вихованець ДЮСШ «Колос») серед юнаків 2003-2004 р.н. з бігу на 2000 м зайняв ІІ місце. Максим Черних серед юніорів на п’ятикілометровій дистанції став шостим.
Шостою також стала збірна команда нашої ОТГ у естафетному бігу у складі: Данило Крапивний, Анастасія Шевченко, Сергій Полуда та Лілія Моцар.
Фінансово її підтримала міськрада.
Сектор сім’ї, молоді та спорту міськради
Загалом у змаганнях взяли участь 11 команд. Збірну команду Сновської ОТГ представляли 15 спортсменів. Юні легкоатлети змагалися на дистанціях 1 км, 2 км, 3 км та 5 км.
Збірна Сновської ОТГ посіла 6 місце. Серед наших спортсменів найкращий результат показав Валерій Грищенко, який здобув ІІ місце в бігу на 3000 м, Лілія Моцар на дистанції 1000 м та Дар’я Семко в бігу на 2000 м посіли шості позиції. Сергій Полуда (вихованець ДЮСШ «Колос») серед юнаків 2003-2004 р.н. з бігу на 2000 м зайняв ІІ місце. Максим Черних серед юніорів на п’ятикілометровій дистанції став шостим.
Шостою також стала збірна команда нашої ОТГ у естафетному бігу у складі: Данило Крапивний, Анастасія Шевченко, Сергій Полуда та Лілія Моцар.
Фінансово її підтримала міськрада.
Сектор сім’ї, молоді та спорту міськради
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