Нові Боровичі досі залишаються без освітлення

Вісімнадцятого квітня у приміщенні Новоборовицького НВК відбувся традиційний сход села за участі голови міської ради Олександра Медведьова, секретаря Наталії Самойлової, начальника відділу земельних відносин та агропромислового розвитку міської ради Валентини Недвіги, заступника начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи міськради Наталії Смоляк, помічника народного депутата А.Євлахова Вадима Сергійка, дільничного Сновського ВП Андрія Комісаренка.
В.о. старости села Анатолій Олександрович Сірий детально прозвітував про підсумки 2017 року та озвучив загалу ті болючі питання, які давно хвилюють мешканців села. Найголовніше – відсутність освітлення. Люди обурюються тим, що в набагато менших селах і за площею, і кількістю населення, вулиці освітлені, а у Нових Боровичах, де проживає 932 жителі, немає жодного ліхтаря. Давно потребують ремонту і розбиті дороги, які з кожним роком ще більше руйнують лісовози. Ремонт необхідний і в будинку культури, і в НВК (всього тут навчається 129 учнів та 30 дошкільняток, з них 18 – зі Старих Борович, 22 – Жоведі та 3 – Клюсів - Авт.).
Новоборовляни хочуть облаштувати в парку місце для відпочинку, відремонтувати старі автозупинки, добудувати у селі водогін, прочистити ставок, облаштувати колодязі та колонки. Переймаються селяни і тим, що в них немає свого лікаря.
Виступали на сході і лісничий Новоборовицького лісництва Андрій Моцар, і директор ПСП ім.Ватутіна Володимир Жолобецький. Керівники проаналізували роботу своїх підприємств перед мешканцями Нових Борович.
В.о. старости Анатолій Сірий запропонував людям збирати самооподаткування, задля того, щоб власними силами та коштами облаштувати колодязі та колонки. Жителі одноголосно погодилися на таку пропозицію.
Дуже багато розмов велося щодо благоустрою села. На так званий суботник прийшло лише 13 людей (з 932 жителів!). Звісно, такою невеличкою кількістю прибрати всю територію села неможливо, і тому більша частина залишилася засміченою. Говорили і про безлад на кладовищах, і, навіть, згадали про закон, в якому заборонялося б приносити на цвинтарі штучні квіти. Проте, і тут думки розділилися, адже не всі готові до таких нововведень.
На завершення сходу виступив міський голова Олександр Медведьов, який пообіцяв цього року виконати поточний ремонт доріг, зробити ремонт будинку культури та НВК та, зрештою, почати освітлення вулиць Ватутіна та 30 років Перемоги.
Дуже дивно, що у такому великому селі на сході було не більше двадцяти осіб. Очевидно, прийшли ті, кому небайдуже майбутнє свого села.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
В.о. старости села Анатолій Олександрович Сірий детально прозвітував про підсумки 2017 року та озвучив загалу ті болючі питання, які давно хвилюють мешканців села. Найголовніше – відсутність освітлення. Люди обурюються тим, що в набагато менших селах і за площею, і кількістю населення, вулиці освітлені, а у Нових Боровичах, де проживає 932 жителі, немає жодного ліхтаря. Давно потребують ремонту і розбиті дороги, які з кожним роком ще більше руйнують лісовози. Ремонт необхідний і в будинку культури, і в НВК (всього тут навчається 129 учнів та 30 дошкільняток, з них 18 – зі Старих Борович, 22 – Жоведі та 3 – Клюсів - Авт.).
Новоборовляни хочуть облаштувати в парку місце для відпочинку, відремонтувати старі автозупинки, добудувати у селі водогін, прочистити ставок, облаштувати колодязі та колонки. Переймаються селяни і тим, що в них немає свого лікаря.
Виступали на сході і лісничий Новоборовицького лісництва Андрій Моцар, і директор ПСП ім.Ватутіна Володимир Жолобецький. Керівники проаналізували роботу своїх підприємств перед мешканцями Нових Борович.
В.о. старости Анатолій Сірий запропонував людям збирати самооподаткування, задля того, щоб власними силами та коштами облаштувати колодязі та колонки. Жителі одноголосно погодилися на таку пропозицію.
Дуже багато розмов велося щодо благоустрою села. На так званий суботник прийшло лише 13 людей (з 932 жителів!). Звісно, такою невеличкою кількістю прибрати всю територію села неможливо, і тому більша частина залишилася засміченою. Говорили і про безлад на кладовищах, і, навіть, згадали про закон, в якому заборонялося б приносити на цвинтарі штучні квіти. Проте, і тут думки розділилися, адже не всі готові до таких нововведень.
На завершення сходу виступив міський голова Олександр Медведьов, який пообіцяв цього року виконати поточний ремонт доріг, зробити ремонт будинку культури та НВК та, зрештою, почати освітлення вулиць Ватутіна та 30 років Перемоги.
Дуже дивно, що у такому великому селі на сході було не більше двадцяти осіб. Очевидно, прийшли ті, кому небайдуже майбутнє свого села.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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