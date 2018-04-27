Акція «Посади дерево»

20 квітня учні та вчителі Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 долучилися до щорічної Всеукраїнської акції «Посади дерево».
Учні самі принесли саджанці улюблених плодових дерев і посадили їх зі своїми вчителями. У результаті, завдяки спільним старанням, шкільне подвір’я поповнилося вишнями, абрикосами, аличею, сливами, черешнями та яблунями. А деякі діти принесли ще й насіння квітів, які також із задоволенням посіяли на шкільних клумбах. І вже через деякий час усі гуртом залюбки куштуватимуть соковиті плоди зі свого саду та милуватимуться красивими квітами, вирощеними власноруч.
Тетяна ЛИТВИН
Учні 2 та 3 класів саджають дерева та квіти.
Учні самі принесли саджанці улюблених плодових дерев і посадили їх зі своїми вчителями. У результаті, завдяки спільним старанням, шкільне подвір’я поповнилося вишнями, абрикосами, аличею, сливами, черешнями та яблунями. А деякі діти принесли ще й насіння квітів, які також із задоволенням посіяли на шкільних клумбах. І вже через деякий час усі гуртом залюбки куштуватимуть соковиті плоди зі свого саду та милуватимуться красивими квітами, вирощеними власноруч.
Тетяна ЛИТВИН
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