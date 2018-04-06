Великдень - це сонячне світле свято, яке всі люблять з дитинства. Запашні паски з бабусиної печі, писанки, хата прикрашена вишитими рушниками... У дитячому садочку №1 м.Сновськ
виховують дітей у дусі народних традицій: у кожній групі є державні символи нашої країни, вишиті вироби, обереги, які виготовляли діти власноруч з батьками. Ось і останній тиждень перед Великоднем проходив під назвою «Вже недалечко червоне яєчко». Діти гралися у давні весняні ігри, слухали розповіді вихователів про зустріч цього свята, робили аплікації Великоднього кошика, вчилися розписувати писанки. Цікаво, що саме для Полісся характерними є крашанки, а не писанки. Крашанки виготовляти простіше, достатньо пофарбувати яйце природними чи штучними барвниками. А на Західній Україні зазвичай яйця розписують малюнками-символами, які передаються з покоління в покоління і мають своє смислове значення.
Діти середньої групи №1 (на фото), яким всього 4-5 рочків, теж спробували доторкнутися до мистецтва виготовлення писанок. Їхні вихователі Світлана Роговенко та Лілія Корюковська вчили хлопчиків і дівчаток майстерності писанкарства. Великодні яєчка вийшли яскравими і додали кожному вихованцю святкового настрою.
фото Лариси МАРТИНЕНКО
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