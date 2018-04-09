Володимир Саєнко: потерпілі на виробництві мають право на безоплатне лікування – його оплачує Фонд соцстраху

Фонд соціального страхування України 100-відсотково фінансує послуги з медичної допомоги для кожного потерпілого на виробництві, у тому числі здійснення оперативних втручань, проведення діагностики, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Про це повідомив голова правління Фонду соцстрахування Володимир Саєнко.
Так, за 2017 рік в закладах охорони здоров’я за рахунок коштів ФССУ було проліковано та забезпечено медичною реабілітацією 11 517 потерпілих на виробництві. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення в аптечних закладах забезпечено 18 965 осіб, у тому числі 910 внутрішньо переміщених осіб.
«Потерпілі на виробництві, особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва мають право на отримання необхідного їм лікування за рахунок коштів Фонду соцстрахування. Мова не лише, наприклад, про разове проходження МРТ, оплату операції і курсу ліків під час гострого періоду захворювання або одразу після нещасного випадку на виробництві. З бюджету Фонду фінансується лікування всіх прямих наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я, або упродовж усього життя потерпілого у разі визначеної в цьому потреби», – пояснює Володимир Саєнко.
За його словами, особі з інвалідністю не потрібно самостійно сплачувати за жодну медичну послугу чи лікарський препарат, якщо потреба в них визначена МСЕК і лікарсько-консультативною комісією.
Зокрема, Фонд соцстрахування здійснює фінансування: лікарських засобів, гігієнічних виробів, ендопротезів, діагностичних послуг, медичної реабілітації, медичного нагляду та ін.
Фонду соціального страхування України
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