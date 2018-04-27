«Світлячок» став володарем Гран-прі

20 квітня в м.Ніжин відбувся ХІІІ обласний молодіжний фестиваль-конкурс виконавців народної та естрадної пісні «Твої таланти, Деснянський краю!».
Нашу громаду представляв зразковий вокальний ансамбль «Світлячок» та солісти колективу (керівник О. М.Сенченко). Очікуючи результатів конкурсу, вихованці «Світлячка» мали змогу почути ансамбль української пісні «Народна криниця» Ніжинського коледжу ім. М. Заньковецької. Приємно зазначити, що у складі ансамблю нині співають й колишні вихованці вокального ансамблю «Світлячок» - Дмитро Шарапат, Анастасія Шеверова, Марія Аліфіренко, Дарина Білоус та солістка Юлія Муравко.
У підсумку конкурсу наші юні земляки отримали такі нагороди: Анна Надточій та Крістіна Крот - І премія; дует у складі Крістіни Крот та Дарини Пшеничної – ІІ премія; Анна Бондаревська, Анна Савостенко, Анастасія Сорокалєт, Даша Міщенко та Дарина Пшенична – ІІІ премія. Головне ж визнання очікувало на зразковий вокальний ансамбль «Світлячок» – він став володарем Гран-прі фестивалю-конкурсу «Твої таланти, Деснянський краю!»
Нашу громаду представляв зразковий вокальний ансамбль «Світлячок» та солісти колективу (керівник О. М.Сенченко). Очікуючи результатів конкурсу, вихованці «Світлячка» мали змогу почути ансамбль української пісні «Народна криниця» Ніжинського коледжу ім. М. Заньковецької. Приємно зазначити, що у складі ансамблю нині співають й колишні вихованці вокального ансамблю «Світлячок» - Дмитро Шарапат, Анастасія Шеверова, Марія Аліфіренко, Дарина Білоус та солістка Юлія Муравко.
У підсумку конкурсу наші юні земляки отримали такі нагороди: Анна Надточій та Крістіна Крот - І премія; дует у складі Крістіни Крот та Дарини Пшеничної – ІІ премія; Анна Бондаревська, Анна Савостенко, Анастасія Сорокалєт, Даша Міщенко та Дарина Пшенична – ІІІ премія. Головне ж визнання очікувало на зразковий вокальний ансамбль «Світлячок» – він став володарем Гран-прі фестивалю-конкурсу «Твої таланти, Деснянський краю!»
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