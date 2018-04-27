Вітаємо учасників та переможців!

З 20 по 23 квітня на базі дитячого оздоровчого табору «Юний турист» села Количівка Чернігівського району відбувся обласний етап Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців. Команду від Сновської ОТГ представляла міська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1: Дар’я Гренфельд, Анна Ткаченко, Микола Ткаченко, Олександр Спіченко, Роман Хуторний, Вікторія Юрченко, Дмитро Мельник, Дар’я Литвин (керівники команди І.В. Дейнеко, Я.В. Бондаревський, Я.В. Єременко).
Туристи-краєзнавці змагалися на туристично-краєзнавчому експедиційному маршруті, представляли роботу творчих майстерень з напрямків: історичне та географічне краєзнавство, етнографія та фольклор, екологія, геологія, археологія, брали участь у конкурсній програмі.
У загальному заліку туристи-краєзнавці посіли почесне третє місце, вибороли кубок. Команда нагороджена дипломом обласного етапу Всеукраїнського зльоту та грамотою за третє загальнокомандне місце на туристично-краєзнавчому експедиційному маршруті. Туристи відзначились у роботі творчих майстерень, впевнено зайнявши чотири призові місця. У конкурсній програмі відзначені грамотами. Учасники змагань нагороджені медалями та грамотами управління освіти та науки Чернігівської облдержадміністрації. Загальний залік нагород: один кубок, одинадцять медалей, дев’ятнадцять грамот та диплом.
Успішний виступ на обласному етапі змагань заохочує туристів до ще більш активної роботи у підготовці до участі у Всеукраїнському зльоті юних туристів-краєзнавців, що відбудеться наступного року в Закарпатті.
Свою активну підтримку та допомогу нам надали Олександр Науменко, Олег Хасенко і Володимир Єрмоленко.
І.ДЕЙНЕКО,
вчитель географії
та керівник гуртка
Туристи-краєзнавці змагалися на туристично-краєзнавчому експедиційному маршруті, представляли роботу творчих майстерень з напрямків: історичне та географічне краєзнавство, етнографія та фольклор, екологія, геологія, археологія, брали участь у конкурсній програмі.
У загальному заліку туристи-краєзнавці посіли почесне третє місце, вибороли кубок. Команда нагороджена дипломом обласного етапу Всеукраїнського зльоту та грамотою за третє загальнокомандне місце на туристично-краєзнавчому експедиційному маршруті. Туристи відзначились у роботі творчих майстерень, впевнено зайнявши чотири призові місця. У конкурсній програмі відзначені грамотами. Учасники змагань нагороджені медалями та грамотами управління освіти та науки Чернігівської облдержадміністрації. Загальний залік нагород: один кубок, одинадцять медалей, дев’ятнадцять грамот та диплом.
Успішний виступ на обласному етапі змагань заохочує туристів до ще більш активної роботи у підготовці до участі у Всеукраїнському зльоті юних туристів-краєзнавців, що відбудеться наступного року в Закарпатті.
Свою активну підтримку та допомогу нам надали Олександр Науменко, Олег Хасенко і Володимир Єрмоленко.
І.ДЕЙНЕКО,
вчитель географії
та керівник гуртка
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