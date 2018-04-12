Особисто знав космонавтів

12 квітня весь світ відзначає День космонавтики, дату, присвячу першому польоту людини в космос. Напередодні цього свята голова районної ради ветеранів Людмила Кравець, директор страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко, голова первинної організації депо станції «Сновськ» Віталій Полюшко та члени ради ветеранів завітали до Володимира Захарченка, для якого цей день особливий, адже він був особисто знайомий з Юрієм Гагаріним та Германом Титовим.
Мав змогу спілкуватися та обмінюватися досвідом з цими великими людьми.
Доля Володимира Захарченка була надзвичайно насиченою та цікавою. За свою діяльність він нагороджувався численними орденами та медалями. За його сприянням була збудована Сновська ЗОШ №1. Все своє життя чоловік намагався жити гідно та достойно, щоб залишити після себе вагомий слід на землі, щоби ним пишалися і його діти та внуки, і його земляки. Бо любов та повага дорогих людей для кожного має бути на першому місці.
Тетяна ЛИТВИН
Мав змогу спілкуватися та обмінюватися досвідом з цими великими людьми.
Доля Володимира Захарченка була надзвичайно насиченою та цікавою. За свою діяльність він нагороджувався численними орденами та медалями. За його сприянням була збудована Сновська ЗОШ №1. Все своє життя чоловік намагався жити гідно та достойно, щоб залишити після себе вагомий слід на землі, щоби ним пишалися і його діти та внуки, і його земляки. Бо любов та повага дорогих людей для кожного має бути на першому місці.
Тетяна ЛИТВИН
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