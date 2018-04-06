пятница, 6 апреля 2018 г.

Про блакитне паливо

Такий вид палива для домівок, як природний газ, останнім часом втрачає свою популярність через його дорожнечу.
Все більше населення Сновщини намагається опалюватися дровами.
Ми запитали у ПАТ «Чернігівгаз», скільки за минулий рік було підключено абонентів до мережі газопостачання. Відповідь «Променю» надала голова правління Алла Ярова. Отже, за 2017 рік газ було підведено і здійснено первинний пуск всього в шести приватних новобудовах району. У той же час газове господарство від’єднало від мережі механічним шляхом 26 абонентів та 8 об`єктів юридичних осіб. Здійснено це було за заявою споживачів у зв’язку з непроживанням або за відсутності потреби користуватися природним газом. У разі, якщо газ було відключено за борги, то після оплати споживачем заборгованості та за послуги відключення/підключення, газопостачання одразу ж поновлювалося (тобто цю ситуацію до статистичних даних не враховували).
Щодо майбутньої вартості блакитного палива, то Прем`єр-міністр Володимир Гройсман офіційно заявив, що до кінця опалювального сезону ціна не зростатиме. І навіть відтерміновують подорожчання газу до 1 червня (у зв’язку з додатковим переглядом тарифів). Але підвищення ціни на газ – одна з вимог Міжнародного валютного фонду...
Лариса МАРТИНЕНКО
Автор: на
Ярлыки:

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