Про блакитне паливо

Такий вид палива для домівок, як природний газ, останнім часом втрачає свою популярність через його дорожнечу.
Все більше населення Сновщини намагається опалюватися дровами.
Ми запитали у ПАТ «Чернігівгаз», скільки за минулий рік було підключено абонентів до мережі газопостачання. Відповідь «Променю» надала голова правління Алла Ярова. Отже, за 2017 рік газ було підведено і здійснено первинний пуск всього в шести приватних новобудовах району. У той же час газове господарство від’єднало від мережі механічним шляхом 26 абонентів та 8 об`єктів юридичних осіб. Здійснено це було за заявою споживачів у зв’язку з непроживанням або за відсутності потреби користуватися природним газом. У разі, якщо газ було відключено за борги, то після оплати споживачем заборгованості та за послуги відключення/підключення, газопостачання одразу ж поновлювалося (тобто цю ситуацію до статистичних даних не враховували).
Щодо майбутньої вартості блакитного палива, то Прем`єр-міністр Володимир Гройсман офіційно заявив, що до кінця опалювального сезону ціна не зростатиме. І навіть відтерміновують подорожчання газу до 1 червня (у зв’язку з додатковим переглядом тарифів). Але підвищення ціни на газ – одна з вимог Міжнародного валютного фонду...
Лариса МАРТИНЕНКО
Все більше населення Сновщини намагається опалюватися дровами.
Ми запитали у ПАТ «Чернігівгаз», скільки за минулий рік було підключено абонентів до мережі газопостачання. Відповідь «Променю» надала голова правління Алла Ярова. Отже, за 2017 рік газ було підведено і здійснено первинний пуск всього в шести приватних новобудовах району. У той же час газове господарство від’єднало від мережі механічним шляхом 26 абонентів та 8 об`єктів юридичних осіб. Здійснено це було за заявою споживачів у зв’язку з непроживанням або за відсутності потреби користуватися природним газом. У разі, якщо газ було відключено за борги, то після оплати споживачем заборгованості та за послуги відключення/підключення, газопостачання одразу ж поновлювалося (тобто цю ситуацію до статистичних даних не враховували).
Щодо майбутньої вартості блакитного палива, то Прем`єр-міністр Володимир Гройсман офіційно заявив, що до кінця опалювального сезону ціна не зростатиме. І навіть відтерміновують подорожчання газу до 1 червня (у зв’язку з додатковим переглядом тарифів). Але підвищення ціни на газ – одна з вимог Міжнародного валютного фонду...
Лариса МАРТИНЕНКО
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