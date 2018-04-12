І путівки, і лікування

Держава гарантує учасникам бойових дій та інвалідам війни право на безоплатне санаторно-курортне лікування.На сьогоднішній день учасники АТО
мають можливість самостійно обрати заклад санаторно-курортного лікування залежно від власних вподобань та пріоритетів.
Для одержання путівки учасник АТО повинен перебувати на обліку в управлінні соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання. Щоб стати на облік, необхідно подати: заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою №070/о, копію посвідчення УБД або інваліда війни, копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань в районах проведення АТО.
Термін перебування в санаторії складає 18 днів. У путівку має бути включене проживання, триразове харчування, лікувально-діагностичні процедури. Перелік послуг може різнитися залежно від санаторію.
Управління соцзахисту населення РДА наразі проводить прийом заяв від цієї категорії людей.
овідки за тел. 2-13-38, (каб. № 12.)
мають можливість самостійно обрати заклад санаторно-курортного лікування залежно від власних вподобань та пріоритетів.
Для одержання путівки учасник АТО повинен перебувати на обліку в управлінні соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання. Щоб стати на облік, необхідно подати: заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою №070/о, копію посвідчення УБД або інваліда війни, копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань в районах проведення АТО.
Термін перебування в санаторії складає 18 днів. У путівку має бути включене проживання, триразове харчування, лікувально-діагностичні процедури. Перелік послуг може різнитися залежно від санаторію.
Управління соцзахисту населення РДА наразі проводить прийом заяв від цієї категорії людей.
овідки за тел. 2-13-38, (каб. № 12.)
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