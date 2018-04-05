І не озеро, й не річка...

Великощимельська частина вулиці Слави наразі нагадує гуркіт ГРЕС. Вода її проміжком ллється повз хати, поблизу людських сараїв, дворів і викликає справедливе занепокоєння: чи витримають стихійний паводок оселі?
Дивно те, що ні річки, ні озера поблизу нема, а наробилося стільки роботи. Бо ж наслідки обов’язково треба буде усувати, і збитки поправляти.
Надзвичайну ситуацію на вул.Слави помітила влада, еменесники. Гуртом, разом із місцевими громадянами, взялися «розкермовувати» ситуацію. До фінішу ще не дійшли, однак є підстави сподіватися: із лихом громада справиться.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Марини ТЕРЕЩЕНКО
Дивно те, що ні річки, ні озера поблизу нема, а наробилося стільки роботи. Бо ж наслідки обов’язково треба буде усувати, і збитки поправляти.
Надзвичайну ситуацію на вул.Слави помітила влада, еменесники. Гуртом, разом із місцевими громадянами, взялися «розкермовувати» ситуацію. До фінішу ще не дійшли, однак є підстави сподіватися: із лихом громада справиться.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Марини ТЕРЕЩЕНКО
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