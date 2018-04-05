четверг, 5 апреля 2018 г.

І не озеро, й не річка...

Великощимельська частина вулиці Слави  наразі нагадує гуркіт ГРЕС. Вода її  проміжком ллється повз хати, поблизу людських сараїв, дворів і викликає  справедливе занепокоєння: чи витримають стихійний  паводок оселі?



Дивно те, що ні річки, ні озера поблизу  нема, а наробилося стільки роботи. Бо ж  наслідки обов’язково треба буде усувати,  і збитки  поправляти.
Надзвичайну ситуацію на вул.Слави помітила влада, еменесники. Гуртом, разом із місцевими громадянами, взялися  «розкермовувати» ситуацію. До фінішу ще не дійшли, однак є підстави сподіватися:  із лихом громада справиться.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Марини ТЕРЕЩЕНКО
Автор: на
Ярлыки:

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