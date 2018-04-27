Субсидія і заборгованість

До редакції завітала мешканка 5-поверхівки зі Сновська, розповівши про ситуацію, яка склалася з оплатою за опалення у їхніх квартирах. Мешканцям будинку, і їй в тому числі, як розповідає жіночка, була призначена субсидія на опалювальний період.
Вираховувалася вона відповідно до норм у будинках з централізованим опаленням, де не встановлені лічильники. Приблизно три місяці тому їх ПАТ «Облтеплокомуненерго» у підвалі будинку встановило. З того моменту субсидія автоматично перерахувалася, згідно з соцнормативами для будинків, де прилади обліку тепла є, та сума її практично не змінилася. А от об’єм спожитого тепла у квартирах значно збільшився чомусь, як показали лічильники. І тепер державної допомоги не вистачає, щоб розрахуватися за опалення. Причому, як зазначено у квитанції, яку показала жіночка, не вистачає майже її півпенсії! Щомісяця пенсіонерка понад 2000 грн має оплатити за теплопостачання ПАТ «Облтеплокомуненерго», враховуючи, що субсидія погашає тільки 1200 грн (пенсія ж у жінки – 1629 грн). Вона сумлінно сплачує лише 15% від пенсії – приблизно по 200 грн, бо більше не в змозі. За три місяці накопичився борг 1925,37 грн.
- Сподіваюсь, що за літній неопалювальний період я все виплачу, - каже жінка. - Але ж у травні мені мають призначати чергову субсидію, а я маю борг за тепло. Тож у наданні соціальної допомоги мені точно відмовлять. Замкнуте коло! Без субсидії не можу вилізти з боргів, а з боргами за комуналку – не нададуть субсидії…
З подібною проблемою «Промінь» місяць тому вже намагався розібратися, але окрім того, що за тепло треба заплатити всю суму за квитанцією, іншого виходу у сновчан на даний час нема. Ми порекомендували мешканці 5-поверхівки звернутися до управління соцзахисту. Можливо, його працівники допоможуть пенсіонерці, адже субсидія призначається індивідуально для кожного помешкання, враховуючи всі нюанси. І спільну рекомендацію для всіх надати через газету неможливо. Як, власне, і про кожний окремий випадок написати.
Розмовляла Лариса МАРТИНЕНКО
Вираховувалася вона відповідно до норм у будинках з централізованим опаленням, де не встановлені лічильники. Приблизно три місяці тому їх ПАТ «Облтеплокомуненерго» у підвалі будинку встановило. З того моменту субсидія автоматично перерахувалася, згідно з соцнормативами для будинків, де прилади обліку тепла є, та сума її практично не змінилася. А от об’єм спожитого тепла у квартирах значно збільшився чомусь, як показали лічильники. І тепер державної допомоги не вистачає, щоб розрахуватися за опалення. Причому, як зазначено у квитанції, яку показала жіночка, не вистачає майже її півпенсії! Щомісяця пенсіонерка понад 2000 грн має оплатити за теплопостачання ПАТ «Облтеплокомуненерго», враховуючи, що субсидія погашає тільки 1200 грн (пенсія ж у жінки – 1629 грн). Вона сумлінно сплачує лише 15% від пенсії – приблизно по 200 грн, бо більше не в змозі. За три місяці накопичився борг 1925,37 грн.
- Сподіваюсь, що за літній неопалювальний період я все виплачу, - каже жінка. - Але ж у травні мені мають призначати чергову субсидію, а я маю борг за тепло. Тож у наданні соціальної допомоги мені точно відмовлять. Замкнуте коло! Без субсидії не можу вилізти з боргів, а з боргами за комуналку – не нададуть субсидії…
З подібною проблемою «Промінь» місяць тому вже намагався розібратися, але окрім того, що за тепло треба заплатити всю суму за квитанцією, іншого виходу у сновчан на даний час нема. Ми порекомендували мешканці 5-поверхівки звернутися до управління соцзахисту. Можливо, його працівники допоможуть пенсіонерці, адже субсидія призначається індивідуально для кожного помешкання, враховуючи всі нюанси. І спільну рекомендацію для всіх надати через газету неможливо. Як, власне, і про кожний окремий випадок написати.
Розмовляла Лариса МАРТИНЕНКО
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