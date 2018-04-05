Стартує обласний конкурс рукописів місцевих авторів

Комісія з питань підтримки місцевого книговидання при обласній державній адміністрації оголошує конкурс рукописів місцевих авторів 2018 року.
Прийом матеріалів на конкурс починається 2 квітня та триватиме до 15 травня. Для участі у конкурсі запрошуємо (до 15 травня) включно подати до Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації: завершений рукопис, заяву, мотиваційний лист, анотацію, дві фахові рецензії. Рукописи приймаються щоденно, крім суботи, неділі, за адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка,7 (вхід з боку скверу ім.Попудренка), к. 2, з 8:00 до 17:00 год., перерва - з 13:00 до 14:00 год.
Оцінювання та відбір рукописів здійснюватиме комісія з питань підтримки розвитку місцевого книговидання при облдержадміністрації. Виплата гонорарів чи іншої винагороди авторам не передбачена.
За додатковою інформацією просимо звертатися до Валерія Сорокіна за тел. (0462) 67-86-94 або е-mail sorokin.press@gmail.com
Прийом матеріалів на конкурс починається 2 квітня та триватиме до 15 травня. Для участі у конкурсі запрошуємо (до 15 травня) включно подати до Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації: завершений рукопис, заяву, мотиваційний лист, анотацію, дві фахові рецензії. Рукописи приймаються щоденно, крім суботи, неділі, за адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка,7 (вхід з боку скверу ім.Попудренка), к. 2, з 8:00 до 17:00 год., перерва - з 13:00 до 14:00 год.
Оцінювання та відбір рукописів здійснюватиме комісія з питань підтримки розвитку місцевого книговидання при облдержадміністрації. Виплата гонорарів чи іншої винагороди авторам не передбачена.
За додатковою інформацією просимо звертатися до Валерія Сорокіна за тел. (0462) 67-86-94 або е-mail sorokin.press@gmail.com
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