В Україні стартувала кампанія «Лікар для кожної сім’ї»

З початком квітня українці можуть вільно обирати свого лікаря: терапевта для дорослого, педіатра для дитини до 18 років чи сімейного лікаря для усієї родини. Не важливо, де ви зареєстровані – можна обирати будь-якого лікаря та будь-який медзаклад, але він має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я». Це необхідно, адже інформація про пацієнта відтепер зберігатиметься не в папках, а в електронній системі.
Для цього слід мати з собою: паспорт або id-картку; посвідку на постійне чи тимчасове місце проживання; ідентифікаційний код; мобільний телефон (якщо немає свого, то когось із родичів).
Для обрання педіатра для дитини необхідно взяти свідоцтво про народження, присутність її самої у медзакладі не обов’язкова. В цьому випадку декларацію з лікарем підписує один з батьків або інший законний представник дитини.
Слід пам’ятати, що кожен лікар може обслуговувати обмежену кількість людей, тому слід поспішати обирати найкращого. Лікар не може відмовити вам у підписанні декларації, поки не набрав максимальну кількість пацієнтів.
Як запевняють в Управлінні охорони здоров’я ОДА, можливість підписати декларацію з обраним фахівцем є у всіх жителів області. Через те, що лише 19% робочих місць лікарів обладнані необхідною комп’ютерною технікою, декларацію можна спершу підписати на папері, а вже згодом лікар самостійно зафіксує її в системі за допомогою особистого електронного ключа.
Головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан розповіла, з якими саме лікарями вже можна заключати договір, це: Анатолій Федорович Королецький; Наталія Михайлівна Соболевська; Анастасія Миколаївна Лапуга (з травня місяця); Анастасія Миколаївна Базіль; Ганна Євгенівна Стеченко; Володимир Олексійович Цуприк (завідувач Тур’янської амбулаторії).
Педіатри: Олена Іванівна Шарпан та Катерина Миколаївна Цуприк.
Кінцевого терміну підписання декларацій не існує. Тож поспішати до поліклініки не варто. Укласти угоду можна під час найближчого візиту до лікаря.
А для тих, хто підписав декларацію, згодом діятимуть певні безоплатні послуги: спостереження за здоров’ям пацієнта, діагностика та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів; профогляди для семи груп ризику; рецепти на ліки, у тому числі за програмою «Доступні ліки»; сім базових досліджень; вакцинація за календарем щеплення; знеболення; видача лікарняних та інших медичних довідок; взяття біоматеріалів та медичні втручання.
До цієї реформи медичні заклади можуть приєднатися вже з першого липня.
До речі, дану декларацію не потрібно буде перепідписувати, діятиме вона доти, доки людина не вирішить змінити свого лікаря самостійно.
Тетяна ЛИТВИН
Для цього слід мати з собою: паспорт або id-картку; посвідку на постійне чи тимчасове місце проживання; ідентифікаційний код; мобільний телефон (якщо немає свого, то когось із родичів).
Для обрання педіатра для дитини необхідно взяти свідоцтво про народження, присутність її самої у медзакладі не обов’язкова. В цьому випадку декларацію з лікарем підписує один з батьків або інший законний представник дитини.
Слід пам’ятати, що кожен лікар може обслуговувати обмежену кількість людей, тому слід поспішати обирати найкращого. Лікар не може відмовити вам у підписанні декларації, поки не набрав максимальну кількість пацієнтів.
Як запевняють в Управлінні охорони здоров’я ОДА, можливість підписати декларацію з обраним фахівцем є у всіх жителів області. Через те, що лише 19% робочих місць лікарів обладнані необхідною комп’ютерною технікою, декларацію можна спершу підписати на папері, а вже згодом лікар самостійно зафіксує її в системі за допомогою особистого електронного ключа.
Головний лікар КУ «Сновський РЦ ПМСД» Олена Шарпан розповіла, з якими саме лікарями вже можна заключати договір, це: Анатолій Федорович Королецький; Наталія Михайлівна Соболевська; Анастасія Миколаївна Лапуга (з травня місяця); Анастасія Миколаївна Базіль; Ганна Євгенівна Стеченко; Володимир Олексійович Цуприк (завідувач Тур’янської амбулаторії).
Педіатри: Олена Іванівна Шарпан та Катерина Миколаївна Цуприк.
Кінцевого терміну підписання декларацій не існує. Тож поспішати до поліклініки не варто. Укласти угоду можна під час найближчого візиту до лікаря.
А для тих, хто підписав декларацію, згодом діятимуть певні безоплатні послуги: спостереження за здоров’ям пацієнта, діагностика та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів; профогляди для семи груп ризику; рецепти на ліки, у тому числі за програмою «Доступні ліки»; сім базових досліджень; вакцинація за календарем щеплення; знеболення; видача лікарняних та інших медичних довідок; взяття біоматеріалів та медичні втручання.
До цієї реформи медичні заклади можуть приєднатися вже з першого липня.
До речі, дану декларацію не потрібно буде перепідписувати, діятиме вона доти, доки людина не вирішить змінити свого лікаря самостійно.
Тетяна ЛИТВИН
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