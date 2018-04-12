Крадіжок не меншає

3 квітня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в с. Кучинівка протягом ночі невідомі викрали 7 курей, 2 півня.
4 квітня надійшло повідомлення про те, що в м.Сновськ заявник виявив о 05:45 год. зникнення авто ВАЗ-2106. В ході досудового розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом гр. А було встановлено таке: правопорушник М., керуючи вищевказаним транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, а саме: здійснив наїзд на дерево біля господарства № 8 по вул. Короленка в м.Сновськ. Після ДТП гр. М. здійснив таємне викрадення автомобільної акустичної системи марки «Kix» моделі «PD-693», яка складається з двох динаміків та автомобільної магнітоли марки «Pioneer» моделі «3000U» з автомобіля гр. А., чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 185 КК України.
7 квітня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в с. Радвине в дачному будинку (шляхом пошкодження дверей) викрали телевізор.
9 квітня надійшло повідомлення про те, що в с.Гвоздиківка, як повідомила заявниця, з її будинку викрадено супутникову антену.
9 квітня до ч/ч Сновського ВП надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку велосипеда марки «Аист», який знаходився у дворі господарства.
10 квітня до Сновської поліції надійшла заява про зникнення людини із Кучинівки. Чоловік, 1962 р.н. пішов з дому і не повернувся.
Поліція шукає свідків
Слідчим відділенням Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження за фактом наїзду на А.І. Никитенка по вулиці Ватутіна в с. Нові Боровичі, кваліфіковане за ч.2 ст. 286 КК України. Просимо свідомих громадян, які були свідками вищезазначеного злочину чи володіють будь-якою інформацією, звернутися за телефонами 102 чи 2-15-63, або до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області.
Д.БОБРОВНИК,
начальник Сновського ВП, майор поліції
4 квітня надійшло повідомлення про те, що в м.Сновськ заявник виявив о 05:45 год. зникнення авто ВАЗ-2106. В ході досудового розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом гр. А було встановлено таке: правопорушник М., керуючи вищевказаним транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, а саме: здійснив наїзд на дерево біля господарства № 8 по вул. Короленка в м.Сновськ. Після ДТП гр. М. здійснив таємне викрадення автомобільної акустичної системи марки «Kix» моделі «PD-693», яка складається з двох динаміків та автомобільної магнітоли марки «Pioneer» моделі «3000U» з автомобіля гр. А., чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 185 КК України.
7 квітня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в с. Радвине в дачному будинку (шляхом пошкодження дверей) викрали телевізор.
9 квітня надійшло повідомлення про те, що в с.Гвоздиківка, як повідомила заявниця, з її будинку викрадено супутникову антену.
9 квітня до ч/ч Сновського ВП надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку велосипеда марки «Аист», який знаходився у дворі господарства.
10 квітня до Сновської поліції надійшла заява про зникнення людини із Кучинівки. Чоловік, 1962 р.н. пішов з дому і не повернувся.
Поліція шукає свідків
Слідчим відділенням Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження за фактом наїзду на А.І. Никитенка по вулиці Ватутіна в с. Нові Боровичі, кваліфіковане за ч.2 ст. 286 КК України. Просимо свідомих громадян, які були свідками вищезазначеного злочину чи володіють будь-якою інформацією, звернутися за телефонами 102 чи 2-15-63, або до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області.
Д.БОБРОВНИК,
начальник Сновського ВП, майор поліції
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