Яких пасхальних традицій дотримується ваша родина?

Наближається найголовніше свято всіх християн. Багато людей вже активно готується до нього. І хоч традиції святкування Пасхи, на перший погляд, схожі, проте кожна родина має свої особливості. «Промінь» поцікавився у своїх читачів, чи дотримуються їх родини великодніх традицій?
Тетяна Погорілко, м.Сновськ:
- Якихось дуже цікавих особливостей у святкуванні у мене немає. Обов’язково перед цим світлим святом навести усюди лад: і на подвір’ї, і в будинку. Традиційно паски печемо самостійно, домашні набагато смачніші, та й сам процес приготування згуртовує та зближує всіх членів родини. Завжди фарбуємо та розмальовуємо великодні писанки та готуємо багато всіляких смачних страв. Щороку всією родиною ходимо до церкви та освячуємо великодній кошик. Ну а далі з найближчими друзями та родичами відпочиваємо на природі, де готуємо шашлик, куштуємо найсмачніші страви та весело проводимо свій час.
Катерина Біла, с.Гута-Студенецька:
- Великдень – одне з моїх найулюбленіших свят. Зазвичай, цей день я проводжу спочатку з сім’єю, а потім з друзями. Перед Пасхою ми з мамою готуємо святковий стіл, прибираємо в будинку та обов’язково печемо паски й розмальовуємо писанки. Паску прикрашаємо різноманітними солодкими та яскравими дрібничками, найвеселіше це робити зі своїми маленькими братиком і сестричкою. Таке наше заняття перетворюється у справжнісіньку веселу гру, сповнену найприємніших моментів. Взагалі, на Великдень наша сім’я намагається дотримуватися найголовніших традицій, і я дуже вдячна своїй родині за це.
Дмитро Дедусь, с.Тихоновичі:
- Наша сімейна традиція, напевно, не дуже відрізняється від звичаїв інших родин. Традиційно мама пече свою фірмову паску, фарбує крашанки. Ввечері ми всією родиною йдемо до церкви, а потім збираємося за сімейним столом і смакуємо свяченою паскою. А ще на Воскресіння Христове ми вітаємо одне одного словами «Христос Воскрес!» - «Воістину Воскрес!»
Катерина Захарченко, м.Сновськ:
- Я дуже люблю атмосферу цього свята, наповнену таємничості та святковості. Обов’язково всією родиною ходимо до церкви та освячуємо там свій кошик, наповнений традиційними смаколиками. Паску печемо самі, додаємо туди родзинки, курагу, сухофрукти, так вона виходить ще смачнішою. Любимо експериментувати та розмальовувати цікавими та новими методами писанки, а останнім часом до цього долучилася ще й донечка, яка обожнює це заняття.
Владислав Кошель, с.Тихоновичі:
- Власне кажучи, традиції у нас звичайні, як і у всіх сім’ях. Для нас це свято родинної єдності. Ми печемо паски, фарбуємо яйця, а потім разом з мамою йдемо до церкви та відстоюємо там церковне богослужіння. Особлива традиція є у батька, він завжди з нетерпінням чекає нашого повернення, далі бере освячені яйця, кладе їх у воду, а потім вмивається нею, хоча так роблять тільки дівчата, щоб красивішими бути. Ми з мамою сміємося з нього, але він на нас не зважає, що ж, може, саме тому він у нас і такий гарний. Найголовніше в це свято те, що в цей день ми всі разом та щиро радіємо Воскресінню Господньому.
Розмовляла
Тетяна ЛИТВИН
Тетяна Погорілко, м.Сновськ:
- Якихось дуже цікавих особливостей у святкуванні у мене немає. Обов’язково перед цим світлим святом навести усюди лад: і на подвір’ї, і в будинку. Традиційно паски печемо самостійно, домашні набагато смачніші, та й сам процес приготування згуртовує та зближує всіх членів родини. Завжди фарбуємо та розмальовуємо великодні писанки та готуємо багато всіляких смачних страв. Щороку всією родиною ходимо до церкви та освячуємо великодній кошик. Ну а далі з найближчими друзями та родичами відпочиваємо на природі, де готуємо шашлик, куштуємо найсмачніші страви та весело проводимо свій час.
Катерина Біла, с.Гута-Студенецька:
- Великдень – одне з моїх найулюбленіших свят. Зазвичай, цей день я проводжу спочатку з сім’єю, а потім з друзями. Перед Пасхою ми з мамою готуємо святковий стіл, прибираємо в будинку та обов’язково печемо паски й розмальовуємо писанки. Паску прикрашаємо різноманітними солодкими та яскравими дрібничками, найвеселіше це робити зі своїми маленькими братиком і сестричкою. Таке наше заняття перетворюється у справжнісіньку веселу гру, сповнену найприємніших моментів. Взагалі, на Великдень наша сім’я намагається дотримуватися найголовніших традицій, і я дуже вдячна своїй родині за це.
Дмитро Дедусь, с.Тихоновичі:
- Наша сімейна традиція, напевно, не дуже відрізняється від звичаїв інших родин. Традиційно мама пече свою фірмову паску, фарбує крашанки. Ввечері ми всією родиною йдемо до церкви, а потім збираємося за сімейним столом і смакуємо свяченою паскою. А ще на Воскресіння Христове ми вітаємо одне одного словами «Христос Воскрес!» - «Воістину Воскрес!»
Катерина Захарченко, м.Сновськ:
- Я дуже люблю атмосферу цього свята, наповнену таємничості та святковості. Обов’язково всією родиною ходимо до церкви та освячуємо там свій кошик, наповнений традиційними смаколиками. Паску печемо самі, додаємо туди родзинки, курагу, сухофрукти, так вона виходить ще смачнішою. Любимо експериментувати та розмальовувати цікавими та новими методами писанки, а останнім часом до цього долучилася ще й донечка, яка обожнює це заняття.
Владислав Кошель, с.Тихоновичі:
- Власне кажучи, традиції у нас звичайні, як і у всіх сім’ях. Для нас це свято родинної єдності. Ми печемо паски, фарбуємо яйця, а потім разом з мамою йдемо до церкви та відстоюємо там церковне богослужіння. Особлива традиція є у батька, він завжди з нетерпінням чекає нашого повернення, далі бере освячені яйця, кладе їх у воду, а потім вмивається нею, хоча так роблять тільки дівчата, щоб красивішими бути. Ми з мамою сміємося з нього, але він на нас не зважає, що ж, може, саме тому він у нас і такий гарний. Найголовніше в це свято те, що в цей день ми всі разом та щиро радіємо Воскресінню Господньому.
Розмовляла
Тетяна ЛИТВИН
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