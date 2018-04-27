Грамота Марка Шпекторова поїхала до Їзраїля

Днями до редакції «Променя» із гостинцями з далекого сонячного Ізраїля завітала дружина нашого маститого колишнього журналіста Марка Шпекторова. Пані Тамара залюбки поговорила з нами про зовсім інше закордонне життя й передала усім величезний привіт від Марка Євгеновича.
І «променівці» свій привіт передали. Разом із побажаннями здоров’я й усіляких земних гараздів нагадали йому про роботу у районці й про її нещодавній столітній ювілей. Чекали тоді ми його, свого колегу, аби вручити Почесну грамоту обласної ради із нагрудним знаком. Приїзд намічався, але не відбувся. Тому грамоту свою він візьме (через рік від дати ювілею) з рук половинки.
Сподіваємось, порадіє і ностальгічно згадає ті часи.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
І «променівці» свій привіт передали. Разом із побажаннями здоров’я й усіляких земних гараздів нагадали йому про роботу у районці й про її нещодавній столітній ювілей. Чекали тоді ми його, свого колегу, аби вручити Почесну грамоту обласної ради із нагрудним знаком. Приїзд намічався, але не відбувся. Тому грамоту свою він візьме (через рік від дати ювілею) з рук половинки.
Сподіваємось, порадіє і ностальгічно згадає ті часи.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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