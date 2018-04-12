Музична школа вітала своїх випускників

Третього квітня музичну школу ім.Н.Г.Рахліна відвідали з концертом студенти Чернігівського музичного коледжу ім.Л.М.Ревуцького разом із викладачами Гришаком М.Г., Карповим В.Л., Вороновою О.І. Для нас ця подія стала подвійним святом! По-перше - це естетична насолода від «живого» професійного виконання найкращих зразків української та зарубіжної музики від класики до джазу.
По-друге, деякі з артистів, які приїхали у Сновськ, ще «вчора» були учнями нашої музичної школи. Це - Світлана Савостенко, Іван Шенько та Єгор Бредюк. Велика радість бачити досягнення наших випускників, пишатися їх успіхами та професійним зростанням! Слухачі мали змогу не тільки отримати фантастичні емоції від яскравих виступів, а ще й поспілкуватися з артистами у теплій дружній атмосфері після концерту. Усім їм «браво» й «біс»!
О.Кривобороденко, викладач Сновської ДМШ ім.Н.Г.Рахліна.
Фото автора
По-друге, деякі з артистів, які приїхали у Сновськ, ще «вчора» були учнями нашої музичної школи. Це - Світлана Савостенко, Іван Шенько та Єгор Бредюк. Велика радість бачити досягнення наших випускників, пишатися їх успіхами та професійним зростанням! Слухачі мали змогу не тільки отримати фантастичні емоції від яскравих виступів, а ще й поспілкуватися з артистами у теплій дружній атмосфері після концерту. Усім їм «браво» й «біс»!
О.Кривобороденко, викладач Сновської ДМШ ім.Н.Г.Рахліна.
Фото автора
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