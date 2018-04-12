Про Леоніда Тереховича

У Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка відбулася презентація збірки поезій талановитого поета, нашого земляка Леоніда Тереховича «…До правди незалежного життя».
Вона включила 436 віршів, серед яких багато раніше невідомих його шанувальникам. Видання є спільним проектом ОУНБ ім. В.Г. Короленка та чернігівських науковців. Ідейний натхненник появи книги – заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова. Книга видана за кошти обласного бюджету і розповсюджуватиметься по бібліотеках і навчальних закладах області.
Укладачі збірки поезій Леоніда Тереховича говорили про постать поета та пошукову роботу, здійснену в ході її підготовки.
Від Сновської громади на презентації були присутні вчителька Кучинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тетяна Марухленко з учнями, племінник Леоніда Тереховича, деректори Сновського історичного музею та Сновської ЦБС.
Вона включила 436 віршів, серед яких багато раніше невідомих його шанувальникам. Видання є спільним проектом ОУНБ ім. В.Г. Короленка та чернігівських науковців. Ідейний натхненник появи книги – заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова. Книга видана за кошти обласного бюджету і розповсюджуватиметься по бібліотеках і навчальних закладах області.
Укладачі збірки поезій Леоніда Тереховича говорили про постать поета та пошукову роботу, здійснену в ході її підготовки.
Від Сновської громади на презентації були присутні вчителька Кучинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тетяна Марухленко з учнями, племінник Леоніда Тереховича, деректори Сновського історичного музею та Сновської ЦБС.
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