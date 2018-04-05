Родинне свято

Шановні друзі! Чекаємо вас 9 квітня о 17.00
в Сновському БК на святі талановитих родин Сновщини. Пісні і танці створять незабутню атмосферу любові і доброти. Приходьте не пошкодуєте! До вашої уваги вироби креативних майстринь Сновщини, можете придбати подарунок собі та рідним на будь-який смак.
в Сновському БК на святі талановитих родин Сновщини. Пісні і танці створять незабутню атмосферу любові і доброти. Приходьте не пошкодуєте! До вашої уваги вироби креативних майстринь Сновщини, можете придбати подарунок собі та рідним на будь-який смак.
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