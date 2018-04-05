четверг, 5 апреля 2018 г.

Родинне свято

Шановні друзі! Чекаємо вас 9 квітня о 17.00
в Сновському БК на святі талановитих родин Сновщини. Пісні і танці створять незабутню атмосферу любові і доброти. Приходьте не пошкодуєте! До вашої уваги вироби креативних майстринь Сновщини, можете придбати подарунок собі та рідним на будь-який смак.
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)