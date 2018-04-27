Пристрасті ще не вщухли

Про розлив води і підтоплення прибудинкових територій у Великому Щимелі наша газета нещодавно повідомляла. І ось черговий привід, цього разу за участі в.о. старости Бориса Добродія, представників міськради.
Виявляється, розбірки сусідів тривають й досі, оскільки кожен з них має власні погляди на проблему і поступатися іншому не хоче. Щоправда, названі посадовці нас запевнили: компроміс буде знайдено, труба в землю вкопана. Якраз клята труба і має стати фіналом цієї гострої історії.
Виявляється, розбірки сусідів тривають й досі, оскільки кожен з них має власні погляди на проблему і поступатися іншому не хоче. Щоправда, названі посадовці нас запевнили: компроміс буде знайдено, труба в землю вкопана. Якраз клята труба і має стати фіналом цієї гострої історії.
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