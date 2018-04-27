пятница, 27 апреля 2018 г.

Пристрасті ще не вщухли

Про розлив води і підтоплення прибудинкових територій у Великому Щимелі наша газета нещодавно повідомляла. І ось черговий привід, цього разу за участі в.о. старости  Бориса Добродія, представників міськради.



Виявляється, розбірки сусідів тривають й досі, оскільки кожен з них має власні погляди  на проблему і поступатися іншому не хоче. Щоправда, названі посадовці нас запевнили: компроміс буде знайдено, труба в землю вкопана. Якраз клята труба і має стати фіналом цієї гострої історії.

Автор: на
Ярлыки:

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