Братську могилу привели до ладу

Напередодні Дня довкілля районна організація ветеранів вийшла підтримати Всеукраїнську акцію «За чисте довкілля».
Вони привели до ладу територію біля братської могили, вшанувавши воїнів, які звільнили місто у вересні 1943 року. До речі, від могили генерала Неретіна, за сприянням депо вивезли чималу кількість сміття, побілили бордюри та дерева. Загалом, зробили все для того, щоб місто стало хоч трохи чистішим.
Тетяна ЛИТВИН
Вони привели до ладу територію біля братської могили, вшанувавши воїнів, які звільнили місто у вересні 1943 року. До речі, від могили генерала Неретіна, за сприянням депо вивезли чималу кількість сміття, побілили бордюри та дерева. Загалом, зробили все для того, щоб місто стало хоч трохи чистішим.
Тетяна ЛИТВИН
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