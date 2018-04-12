четверг, 12 апреля 2018 г.

Сергій Аніщенко продовжує справу батька

Нещодавно на засіданні колегії обласного управління лісового та мисливського господарства було оголошено переможця змагань серед лісогосподарських державних підприємств області. Ним став колектив сусідів – ДП «Городнянське лісове господарство».
Перехідний кубок за І місце у змаганнях серед лісгоспів вручає Сергію Аніщенку заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова.


 А директор цього підприємства – наш земляк з Нових Борович Сергій АНІЩЕНКО. Він – продовжувач династії лісівників. Його батько – Михайло Климович, 17 років очолював  Новоборовицьке лісництво і зараз трудиться там помічником лісничого.



 Він передав сину любов до лісу, який дає силу і енергію, який є безцінним багатством нашого Полісся.
Сергій Михайлович після закінчення Київської сільгоспакадемії (нині це Національний університет біоресурсів і природокористування України) розпочав свій трудовий шлях у рідному селі на посаді помічника лісничого. За його ініціативи у 2003 році було організоване Новоборовицьке учнівське лісництво, яке діє і донині. Далі була відповідальна робота головним лісничим на ДП «Корюківський лісгоп». А з 2013 року Сергій Аніщенко очолює лісове господарство у Городні. (До речі, до Городнянського лісгоспу входить і наше Староруднянське лісництво).
 На підприємстві дбають про масштабне відновлення лісів, про нарощування обсягів заготівлі якісної  деревини, і головне – про людей, які працюють в колективі. «Наші люди роботящі, відповідальні. Але працювати підприємствам на користь держави часто перешкоджають новації в законодавстві. То псевдоекологи з’являються, які забороняють рубку лісів, то зміни до законів затверджують, які не дають розвитися лісовій галузі. А якщо раціонально й ефективно підходити до роботи з лісом, можна підняти економіку країни завдяки багатству, яке дає нам сама природа. І тоді молодь не шукала б заробітків за кордоном, а залишалася б працювати в Україні», - каже директор.
Нещодавно була створена Городнянська ОТГ. Сергію  Аніщенку наші сусіди вкотре довірили представляти їхні інтереси і обрали депутатом міської ради (до цього він був депутатом райради). Разом з дружиною Сергій Михайлович виховує надійну зміну -  трьох синів. І хтозна, можливо, вони теж стануть продовжувачами династії лісівників, як їхні батько та дідусь.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з сайту Чернігівського ОУЛМГ
Автор: на
Ярлыки:

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