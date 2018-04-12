Сергій Аніщенко продовжує справу батька

Нещодавно на засіданні колегії обласного управління лісового та мисливського господарства було оголошено переможця змагань серед лісогосподарських державних підприємств області. Ним став колектив сусідів – ДП «Городнянське лісове господарство».
А директор цього підприємства – наш земляк з Нових Борович Сергій АНІЩЕНКО. Він – продовжувач династії лісівників. Його батько – Михайло Климович, 17 років очолював Новоборовицьке лісництво і зараз трудиться там помічником лісничого.
Він передав сину любов до лісу, який дає силу і енергію, який є безцінним багатством нашого Полісся.
Сергій Михайлович після закінчення Київської сільгоспакадемії (нині це Національний університет біоресурсів і природокористування України) розпочав свій трудовий шлях у рідному селі на посаді помічника лісничого. За його ініціативи у 2003 році було організоване Новоборовицьке учнівське лісництво, яке діє і донині. Далі була відповідальна робота головним лісничим на ДП «Корюківський лісгоп». А з 2013 року Сергій Аніщенко очолює лісове господарство у Городні. (До речі, до Городнянського лісгоспу входить і наше Староруднянське лісництво).
На підприємстві дбають про масштабне відновлення лісів, про нарощування обсягів заготівлі якісної деревини, і головне – про людей, які працюють в колективі. «Наші люди роботящі, відповідальні. Але працювати підприємствам на користь держави часто перешкоджають новації в законодавстві. То псевдоекологи з’являються, які забороняють рубку лісів, то зміни до законів затверджують, які не дають розвитися лісовій галузі. А якщо раціонально й ефективно підходити до роботи з лісом, можна підняти економіку країни завдяки багатству, яке дає нам сама природа. І тоді молодь не шукала б заробітків за кордоном, а залишалася б працювати в Україні», - каже директор.
Нещодавно була створена Городнянська ОТГ. Сергію Аніщенку наші сусіди вкотре довірили представляти їхні інтереси і обрали депутатом міської ради (до цього він був депутатом райради). Разом з дружиною Сергій Михайлович виховує надійну зміну - трьох синів. І хтозна, можливо, вони теж стануть продовжувачами династії лісівників, як їхні батько та дідусь.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з сайту Чернігівського ОУЛМГ
А директор цього підприємства – наш земляк з Нових Борович Сергій АНІЩЕНКО. Він – продовжувач династії лісівників. Його батько – Михайло Климович, 17 років очолював Новоборовицьке лісництво і зараз трудиться там помічником лісничого.
Він передав сину любов до лісу, який дає силу і енергію, який є безцінним багатством нашого Полісся.
Сергій Михайлович після закінчення Київської сільгоспакадемії (нині це Національний університет біоресурсів і природокористування України) розпочав свій трудовий шлях у рідному селі на посаді помічника лісничого. За його ініціативи у 2003 році було організоване Новоборовицьке учнівське лісництво, яке діє і донині. Далі була відповідальна робота головним лісничим на ДП «Корюківський лісгоп». А з 2013 року Сергій Аніщенко очолює лісове господарство у Городні. (До речі, до Городнянського лісгоспу входить і наше Староруднянське лісництво).
На підприємстві дбають про масштабне відновлення лісів, про нарощування обсягів заготівлі якісної деревини, і головне – про людей, які працюють в колективі. «Наші люди роботящі, відповідальні. Але працювати підприємствам на користь держави часто перешкоджають новації в законодавстві. То псевдоекологи з’являються, які забороняють рубку лісів, то зміни до законів затверджують, які не дають розвитися лісовій галузі. А якщо раціонально й ефективно підходити до роботи з лісом, можна підняти економіку країни завдяки багатству, яке дає нам сама природа. І тоді молодь не шукала б заробітків за кордоном, а залишалася б працювати в Україні», - каже директор.
Нещодавно була створена Городнянська ОТГ. Сергію Аніщенку наші сусіди вкотре довірили представляти їхні інтереси і обрали депутатом міської ради (до цього він був депутатом райради). Разом з дружиною Сергій Михайлович виховує надійну зміну - трьох синів. І хтозна, можливо, вони теж стануть продовжувачами династії лісівників, як їхні батько та дідусь.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з сайту Чернігівського ОУЛМГ
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