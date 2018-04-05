Щодо недопущення пожеж у культових спорудах

Наразі рятувальники проводять зустрічі з вірянами та священослужителями, нагадують їм правила пожежної безпеки, навчають діям на випадок виникнення пожежі, нагадують правила користування первинними засобами пожежогасіння, проводять навчальну евакуацію людей з приміщень храмів.
Вони вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в культових спорудах. Будьте обережні під час богослужінь! У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером «101».
А.ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
Вони вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в культових спорудах. Будьте обережні під час богослужінь! У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером «101».
А.ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
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