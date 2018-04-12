Про єдине в громаді село, де народжується більше, ніж помирає

«Для Заріччя об’єднання в ОТГ стало порятунком» -,
- Всім нам відомо, що раніше Заріччя було не самодостатнє. Об’єднання в територіальну громаду для нас дійсно стало порятунком. Село, хоч і повільними темпами, але почало розвиватися. Всього у нас проживає 194 громадян. Ми – єдине село в районі, де померло людей менше, аніж народилося (троє діток з’явилося, а двох людей не стало), - звітує Наталія Йосипівна.
У Заріччі функціонує клуб, бібліотека, 2 магазини та ФАП. Про кожного з очільників цих структур і в.о. старости, і мешканці села говорять лише з повагою та вдячністю за самовіддану працю. Люди радіють, що у селі, нарешті, з’явився новий фельдшер, якого тут чекали вже багато місяців.
Одразу у населення виникли питання щодо орендної плати за землю та її малу оціночну вартість. На це питання відповів Валентин Кожановський, який запевнив людей, що орендна плата в Заріччі найбільша в районі і у зв’язку з інфляцією ще здійснюватиметься перерахунок, тобто хвилюватися за свої земельні ділянки людям не варто. До речі, ТОВ «Заріччя Агро» обробляє в селі близько 230 га землі.
Всі свої проблемні питання люди висловлювали грамотно та доречно. Вони просили владу звернути увагу на їх вщент розбиті дороги, старе музичне обладнання в клубі, а найголовніше – на централізоване водопостачання, яке знаходиться в ненайвигіднішому стані. Секретар міськради Наталія Самойлова, уважно вислухавши наболіле селян, спершу розповіла те, що вже вдалося виконати. Це - встановлення дитячого майданчика (у селі 10 діток, яких підвозять шкільним автобусом до Сновської ЗОШ №2), підсипка і грейдерування доріг, видалення трьох аварійних дерев, надання матеріальної допомоги 5 чоловікам (трьом воїнам АТО та двом – на лікування), поточний ремонт клубу.
Поділилася Наталія Володимирівна і планами на майбутнє. Для Заріччя вже замовлена проектно-кошторисна документація на освітлення вулиць Центральної та Довженка, також планується зайнятися підсипкою та грейдеруванням доріг по селу. Обов’язково звернуть увагу і на придбання музичного обладнання, адже завклубом Юлія Савоста приносить необхідну техніку з власного дому, а мікрофони, які є у клубі, перед кожним виступом ремонтуються. У селі діє власний ансамбль, якому нове музичне обладнання просто необхідне. Приємно вразив всіх присутніх зовнішній вигляд сільської ради. Тут, в одному приміщенні, розташований і ФАП та бібліотека. У приміщенні тепло та красиво, своєрідного домашнього затишку додають квіти, які буяють тут чи не на кожному кроці.
На сход прийшло більше п’ятдесяти людей. Для маленького села це дуже хороший показник, який свідчить як про повагу до своєї в.о. старости, так і про бажання селян брати безпосередню участь в житті свого рідного села.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
про старосту - віршами
У селі народ вже став
мудрішим…
У селі народ вже став мудрішим,
Він зна кого й куди обрать.
Цього разу обрали жінку,
Щоб у селі головувать...
...На вулицях - порядок,
На кладовищі, наче рай.
Сільрада та, неначе квітка,
Приходь, любуйсь, питай, відпочивай.
Хай буде всім для нас наука:
Кого обрали – зразу не судіть.
Рік чи два хай попрацює,
А потім вже щось і кажіть!
Михайло Михайлович МАКЛЮК, с.Заріччя
- Всім нам відомо, що раніше Заріччя було не самодостатнє. Об’єднання в територіальну громаду для нас дійсно стало порятунком. Село, хоч і повільними темпами, але почало розвиватися. Всього у нас проживає 194 громадян. Ми – єдине село в районі, де померло людей менше, аніж народилося (троє діток з’явилося, а двох людей не стало), - звітує Наталія Йосипівна.
У Заріччі функціонує клуб, бібліотека, 2 магазини та ФАП. Про кожного з очільників цих структур і в.о. старости, і мешканці села говорять лише з повагою та вдячністю за самовіддану працю. Люди радіють, що у селі, нарешті, з’явився новий фельдшер, якого тут чекали вже багато місяців.
Одразу у населення виникли питання щодо орендної плати за землю та її малу оціночну вартість. На це питання відповів Валентин Кожановський, який запевнив людей, що орендна плата в Заріччі найбільша в районі і у зв’язку з інфляцією ще здійснюватиметься перерахунок, тобто хвилюватися за свої земельні ділянки людям не варто. До речі, ТОВ «Заріччя Агро» обробляє в селі близько 230 га землі.
Всі свої проблемні питання люди висловлювали грамотно та доречно. Вони просили владу звернути увагу на їх вщент розбиті дороги, старе музичне обладнання в клубі, а найголовніше – на централізоване водопостачання, яке знаходиться в ненайвигіднішому стані. Секретар міськради Наталія Самойлова, уважно вислухавши наболіле селян, спершу розповіла те, що вже вдалося виконати. Це - встановлення дитячого майданчика (у селі 10 діток, яких підвозять шкільним автобусом до Сновської ЗОШ №2), підсипка і грейдерування доріг, видалення трьох аварійних дерев, надання матеріальної допомоги 5 чоловікам (трьом воїнам АТО та двом – на лікування), поточний ремонт клубу.
Поділилася Наталія Володимирівна і планами на майбутнє. Для Заріччя вже замовлена проектно-кошторисна документація на освітлення вулиць Центральної та Довженка, також планується зайнятися підсипкою та грейдеруванням доріг по селу. Обов’язково звернуть увагу і на придбання музичного обладнання, адже завклубом Юлія Савоста приносить необхідну техніку з власного дому, а мікрофони, які є у клубі, перед кожним виступом ремонтуються. У селі діє власний ансамбль, якому нове музичне обладнання просто необхідне. Приємно вразив всіх присутніх зовнішній вигляд сільської ради. Тут, в одному приміщенні, розташований і ФАП та бібліотека. У приміщенні тепло та красиво, своєрідного домашнього затишку додають квіти, які буяють тут чи не на кожному кроці.
На сход прийшло більше п’ятдесяти людей. Для маленького села це дуже хороший показник, який свідчить як про повагу до своєї в.о. старости, так і про бажання селян брати безпосередню участь в житті свого рідного села.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
про старосту - віршами
У селі народ вже став
мудрішим…
У селі народ вже став мудрішим,
Він зна кого й куди обрать.
Цього разу обрали жінку,
Щоб у селі головувать...
...На вулицях - порядок,
На кладовищі, наче рай.
Сільрада та, неначе квітка,
Приходь, любуйсь, питай, відпочивай.
Хай буде всім для нас наука:
Кого обрали – зразу не судіть.
Рік чи два хай попрацює,
А потім вже щось і кажіть!
Михайло Михайлович МАКЛЮК, с.Заріччя
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