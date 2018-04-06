Буде прийом у прокурора

12 квітня о 15 год. 30 хв. у приміщенні Щорського відділу Менської місцевої прокуратури (м.Сновськ, вул. Незалежності, 91, ІІ поверх) буде здійснювати особистий прийом громадян перший заступник прокурора Чернігівської області Юрій Олександрович Балєв.
Для довідок та попереднього запису на прийом звертатися до Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за тел. (04654) 2-17-56.
Для довідок та попереднього запису на прийом звертатися до Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за тел. (04654) 2-17-56.
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