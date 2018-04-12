Наші поїдуть на чемпіонат світу

З 29 березня по 1 квітня у Харкові проходив чемпіонат України з кікбоксингу, який зібрав близько 800 учасників у різних вагових категоріях. До збірної Чернігівської області увійшли 32 спортсмени.
Серед них були і два вихованці нашої ДЮСШ «Колос» - Дмитро Пінчук та Сергій Шеремет, які достойно боролися з суперниками і вибороли призові місця. У категорії до 75 кг бронзову медаль отримав Д.Пінчук (на фото – крайній справа в нижньому ряду), а «золото» у категорії до 91 кг виборов Сергій Шеремет (на фото – крайній справа у верхньому ряду). Підготував до змагань спортсменів тренер Олександр Закревський. Поїздка до Харкова наших кікбоксерів відбулася завдяки меценатам, які підтримують розвиток спорту на Сновщині - Г.Божку, С.Виблову, П.Коляці, С.Тєлєгіну та С.Безручку. У підсумку вихованці ДЮСШ «Колос» Д.Пінчук та С.Шеремет отримали перепустку на участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у травні. Щиро бажаємо їм успіхів у змаганнях такого рівня!
Серед них були і два вихованці нашої ДЮСШ «Колос» - Дмитро Пінчук та Сергій Шеремет, які достойно боролися з суперниками і вибороли призові місця. У категорії до 75 кг бронзову медаль отримав Д.Пінчук (на фото – крайній справа в нижньому ряду), а «золото» у категорії до 91 кг виборов Сергій Шеремет (на фото – крайній справа у верхньому ряду). Підготував до змагань спортсменів тренер Олександр Закревський. Поїздка до Харкова наших кікбоксерів відбулася завдяки меценатам, які підтримують розвиток спорту на Сновщині - Г.Божку, С.Виблову, П.Коляці, С.Тєлєгіну та С.Безручку. У підсумку вихованці ДЮСШ «Колос» Д.Пінчук та С.Шеремет отримали перепустку на участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у травні. Щиро бажаємо їм успіхів у змаганнях такого рівня!
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