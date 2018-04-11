У Старій Рудні

29 березня в Староруднянському сільському клубі зібралося 34 жителі села, щоб обговорити найбільш хвилюючі питання життєдіяльності громади.
Микола Шмаровоз, в.о.старости с.Стара Рудня, прозвітував перед односельцями про виконану роботу за минулий рік та ознайомив із планами на поточний. Зокрема, зазначив, що чисельність наявного населення складає 536 осіб, з них: дітей дошкільного віку – 16 чоловік, шкільного віку – 24; працездатних – 270 осіб, з них працевлаштовані – 23. За минулий рік народилось 3 дитини, померло 12 чоловік.
На території села функціонують фельдшерсько-акушерський пункт, клуб, бібліотека, 4 магазини. Значна увага у звітному 2017 році приділялась благоустрою (приведено в належний санітарний стан території школи, ФАПу, кладовища, вулиці села тощо). Виконуючий обов’язки старости подякував, насамперед, міському голові та виконавчому апарату міської ради за підтримку і розуміння; керівникам: ПСП «Яна Плюс» Олександру Веселому, ПСП «Прогрес» Вадиму Сорокіну та ПП «Вольна праця» Віктору Стародубцю за надану матеріальну допомогу до Дня села, всім селянам за підтримку та співпрацю задля розвитку села і громади в цілому.
Міський голова Олександр Медведьов у своєму виступі зазначив, що на території села за кошти міського бюджету відбувалася валка аварійних та небезпечних дерев, висипка та грейдерування вулиць, придбано тример (бензокосу). Повідомив, що в 2018 році планується відновлення системи вуличного освітлення вулиці Центральної та провулку Центрального на суму близько 0,5 млн. грн, встановлення дитячого майданчика.
Перед присутніми виступила начальник відділу земельних відносин та агропромислового розвитку міської ради Валентина Недвіга, яка проінформувала селян щодо умов отримання дотації на молодняк та надала роз’яснення із земельних питань.
Окрім цього, мешканців села турбують такі питання: незадовільне автобусне сполучення, підсипка та грейдерування доріг. Особливо значної шкоди дорогам завдають лісовози. Олександр Медведьов запевнив, що влада не залишиться осторонь людей та буде вишукувати можливості вирішувати порушені питання. Подякував всім присутнім, що небайдужі до долі громади та вручив в.о. старости Миколі Шмаровозу бензопилу, придбану Сновською ОТГ для потреб села.
Після закінчення зборів селяни мали змогу в невимушеній обстановці поспілкуватись з міським головою з особистих питань.
Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи
і Сновської міської ради
Микола Шмаровоз, в.о.старости с.Стара Рудня, прозвітував перед односельцями про виконану роботу за минулий рік та ознайомив із планами на поточний. Зокрема, зазначив, що чисельність наявного населення складає 536 осіб, з них: дітей дошкільного віку – 16 чоловік, шкільного віку – 24; працездатних – 270 осіб, з них працевлаштовані – 23. За минулий рік народилось 3 дитини, померло 12 чоловік.
На території села функціонують фельдшерсько-акушерський пункт, клуб, бібліотека, 4 магазини. Значна увага у звітному 2017 році приділялась благоустрою (приведено в належний санітарний стан території школи, ФАПу, кладовища, вулиці села тощо). Виконуючий обов’язки старости подякував, насамперед, міському голові та виконавчому апарату міської ради за підтримку і розуміння; керівникам: ПСП «Яна Плюс» Олександру Веселому, ПСП «Прогрес» Вадиму Сорокіну та ПП «Вольна праця» Віктору Стародубцю за надану матеріальну допомогу до Дня села, всім селянам за підтримку та співпрацю задля розвитку села і громади в цілому.
Міський голова Олександр Медведьов у своєму виступі зазначив, що на території села за кошти міського бюджету відбувалася валка аварійних та небезпечних дерев, висипка та грейдерування вулиць, придбано тример (бензокосу). Повідомив, що в 2018 році планується відновлення системи вуличного освітлення вулиці Центральної та провулку Центрального на суму близько 0,5 млн. грн, встановлення дитячого майданчика.
Перед присутніми виступила начальник відділу земельних відносин та агропромислового розвитку міської ради Валентина Недвіга, яка проінформувала селян щодо умов отримання дотації на молодняк та надала роз’яснення із земельних питань.
Окрім цього, мешканців села турбують такі питання: незадовільне автобусне сполучення, підсипка та грейдерування доріг. Особливо значної шкоди дорогам завдають лісовози. Олександр Медведьов запевнив, що влада не залишиться осторонь людей та буде вишукувати можливості вирішувати порушені питання. Подякував всім присутнім, що небайдужі до долі громади та вручив в.о. старости Миколі Шмаровозу бензопилу, придбану Сновською ОТГ для потреб села.
Після закінчення зборів селяни мали змогу в невимушеній обстановці поспілкуватись з міським головою з особистих питань.
Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи
і Сновської міської ради
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