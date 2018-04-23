Про закінчення опалювального сезону

Управлінням соціального захисту населення зроблено розрахунок діючих субсидій на квітень 2018 року. Розмір субсидії для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, розрахований по 15 квітня 2018 р.
включно. Для домогосподарств з централізованим опаленням опалювальний період закінчено з 11 квітня 2018 року (розпорядження Сновської районної державної адміністрації від 10.04.2018 року № 82). За інформацією звертатись до управління за тел. 2-13-65.
Одночасно повідомляємо, що призначення субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу триває. Станом на 1 квітня управлінням призначено таку субсидію готівкою 942 домогосподарствам (282 по місту та 660 у сільській місцевості) на суму 3,1 млн. грн. Середній розмір субсидії призначеної одному домогосподарству становить 3311 грн.
Тетяна БИХОВЕЦЬ,
начальник відділу грошових виплат і компенсацій УСЗН Сновської РДА
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