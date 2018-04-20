Просвітницький проект діє у Сновську

Сновський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області інформує, що в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»
25 квітня начальником відділу Юлією Реутою здійснюватиметься особистий прийом громадян. Вас чекають з 10 до 13 год. за адресою: м.Сновськ, вул. Залізнична,2, ІІ поверх. Тел. 2-12-41.
25 квітня начальником відділу Юлією Реутою здійснюватиметься особистий прийом громадян. Вас чекають з 10 до 13 год. за адресою: м.Сновськ, вул. Залізнична,2, ІІ поверх. Тел. 2-12-41.
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