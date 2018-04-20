пятница, 20 апреля 2018 г.

Просвітницький проект діє у Сновську

Сновський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області інформує, що в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»
25 квітня начальником відділу Юлією Реутою здійснюватиметься особистий  прийом громадян. Вас чекають з 10 до 13 год. за адресою: м.Сновськ, вул. Залізнична,2, ІІ поверх. Тел. 2­-12­-41.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)