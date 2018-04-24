ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ОПРИЛЮДНИВ ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ЩОДО СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ В I КВАРТАЛІ

|
Виконавчою дирекцією Фонду
соціального страхування України впроваджено принципи прозорості роботи,
забезпечено вчасне надання всіх видів матеріального забезпечення від ФССУ,
підвищено розмір страхових виплат, завершено реформування системи надання
соціальних послуг і розпочато впровадження ряду інноваційних змін
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Про це повідомив
директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.
Матеріальне забезпечення
За оперативними даними,
упродовж першого кварталу 2018 року Фондом соціального страхування України
було профінансовано надання допомоги з тимчасової втрати працездатності за 1
млн 154 тис. лікарняних листків на загальну тривалість більш ніж 10 млн днів.
Надання допомоги по
вагітності та пологах за перші три місяці цього року Фонд соціального
страхування України профінансував для 47 тисяч застрахованих осіб.
Кількість виплат допомоги на
поховання у першому кварталі 2018 року сягнула 2 811.
На ці статті видатків Фондом
у першому кварталі було спрямовано майже 3 млрд гривень. Загалом видатки на
матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли більш ніж на 30%, одним
із чинників чого стало зростання розміру мінімальної та середньої заробітних плат
по країні. При цьому кількість днів, які українці провели на лікарняному в
першому кварталі, залишилась на рівні 2017 року.
Соціальні послуги
З 01 січня 2018 року Фонд
соціального страхування України успішно впровадив принципово новий підхід до
надання соціальних послуг – зокрема, механізм отримання медичної реабілітації
за кошти ФССУ було спрощено та переведено на адресність, втричі збільшено
кількість закладів охорони здоров’я, з яких застраховані особи можуть
направлятись на реабілітацію за кошти Фонду, пацієнтам надано право
самостійного вибору санаторно-курортного закладу для проходження лікування
тощо.
Відновне лікування в
реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів
ФССУ станом на сьогодні було надано вже майже 7 000 застрахованим особам. За
результатами першого кварталу, Фонд збільшив охоплення медичною реабілітацією
на 17% у порівнянні з минулим роком.
За три місяці 2018 року
путівками на санаторно-курортне лікування було забезпечено 691 потерпілого на
виробництві.
Забезпечено лікарськими
засобами та виробами медичного призначення в
аптечних закладах, а також проліковано в закладах охорони здоров’я за
рахунок коштів ФССУ упродовж першого кварталу було 12 570 потерпілих на
виробництві внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання.
Страхові виплати
Фонд соцстрахування України
збільшив розмір виплат потерпілим на виробництві у середньому на 40,6% за
перший квартал цього року.
Загалом за цей період було
проведено три етапи перерахунків
щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей, які
мають на меті відновити соціальну справедливість у розмірах щомісячних
страхових виплат для осіб, які отримали інвалідність в різні роки, та
підвищити соціальну захищеність загалом.
Таким чином, розмір виплат
було збільшено для 207 тисяч осіб. На ці цілі Фонд спрямував 2,1 млрд
гривень.
У першому
кварталі на виплату матеріального забезпечення Фонд соцстрахування направив майже
3 млрд гривень
Фондом
соціального страхування України за перші три місяці 2018 року на виплату
матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
спрямовано майже 3 млрд гривень. Про це повідомив директор виконавчої дирекції
Фонду Євген Баженков.
«Загалом
видатки на оплату листків непрацездатності, виплату допомоги по вагітності та
пологах, а також допомоги на поховання в першому кварталі зросли більш ніж на
30% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Одним із чинників цього
стало зростання розміру мінімальної та середньої заробітних плат по країні. При
цьому кількість днів, які українці провели на лікарняному в першому кварталі,
залишилась на рівні 2017 року», – пояснив Євген Баженков.
За
оперативними даними, упродовж першого кварталу 2018 року Фондом соціального
страхування України було профінансовано надання допомоги з тимчасової втрати
працездатності за 1 млн 154 тис. лікарняних листків на загальну тривалість більш
ніж 10 млн днів.
Надання
допомоги по вагітності та пологах за перші три місяці цього року Фонд
соціального страхування України профінансував для 47 тисяч застрахованих осіб.
Кількість
виплат допомоги на поховання у першому кварталі 2018 року сягнула 2 811.
Усі
виплати здійснюються Фондом своєчасно та в повному обсязі.
Нагадаємо,
Фонд соцстрахування України повноцінно розпочав свою роботу з 01 серпня 2017 року, об’єднавши
фонди соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. За цей час Фонд
перевів на адресність соціальні послуги та забезпечив безперебійне
функціонування всієї системи соцстрахування України.
Прес-служба
виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий